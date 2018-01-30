Turkcell Genel Müdürü: WhatsApp, BiP'in Özelliklerini Çalıyor

Turkcell tarafından geliştirilen ve kullanıcılara büyük fırsatlar sunan BiP, bir hayli fazla kullanıcıya hitap ediyor. Bu sebepten dolayı uygulamayı daima güncel tutmak isteyen Turkcell, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi WhatsApp ile yarış içerisinde olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp'ın, BiP'in özelliklerini kopyaladığını düşünüyor.
Açıklamasında "Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var" şeklinde konuşan Terzioğlu, WhatsApp'ın amacına hizmet etmediğini belirtiyor. İlk çıkış yaptığında bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yavaş yavaş sesli telefon görüşmesine doğru yöneldiğini ve bu sebepten dolayı WhatsApp'ın farklı uygulamalardan özellik aldığını ifade eden Terzioğlu, BiP'e ait olan videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini WhatsApp'ın kopyaladığını dile getiriyor.
WhatsApp, Snapchat ve Google Kağıttan Yapılmış Kaplanlar!
Siz BiP ve WhatsApp hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.
YORUMLAR