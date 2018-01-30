Turkcell Genel Müdürü: WhatsApp, BiP'in Özelliklerini Çalıyor

Turkcell tarafından geliştirilen ve kullanıcılara büyük fırsatlar sunan BiP, bir hayli fazla kullanıcıya hitap ediyor. Bu sebepten dolayı uygulamayı daima güncel tutmak isteyen Turkcell, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi WhatsApp ile yarış içerisinde olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp'ın, BiP'in özelliklerini kopyaladığını düşünüyor.

Açıklamasında "Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var" şeklinde konuşan Terzioğlu, WhatsApp'ın amacına hizmet etmediğini belirtiyor. İlk çıkış yaptığında bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yavaş yavaş sesli telefon görüşmesine doğru yöneldiğini ve bu sebepten dolayı WhatsApp'ın farklı uygulamalardan özellik aldığını ifade eden Terzioğlu, BiP'e ait olan videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini WhatsApp'ın kopyaladığını dile getiriyor.

WhatsApp, Snapchat ve Google Kağıttan Yapılmış Kaplanlar!

Snapchat'e ve Google'a da yer veren Terzioğlu, bu şirketleri kağıttan yapılmış kaplana benzetti ve çocukların bile bu tarz uygulamalar geliştirebileceğini savundu. Konu hakkında "WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor" şeklinde konuşan Terzioğlu, kullanıcılar tarafından eleştirilecek gibi gözüküyor. Ayrıca sözlerinde WhatsApp dışındada yer veren Terzioğlu, bu şirketleri kağıttan yapılmış kaplana benzetti ve çocukların bile bu tarz uygulamalar geliştirebileceğini savundu. Konu hakkında "WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanıngibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor" şeklinde konuşan Terzioğlu, kullanıcılar tarafından eleştirilecek gibi gözüküyor.

2018 yılında BiP için para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler ekleyeceklerini anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan" ifadeleriyle WhatsApp'ı adeta topa tuttu.

Siz BiP ve WhatsApp hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.