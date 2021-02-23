BiP, TV+, Fizy Gibi Turkcell Hizmetleri Şirketleştirildi

BiP, TV+ Fizy, Lifebox ve benzeri Turkcell hizmetleri şirketleştirildi. Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, hisselerin çoğunluğunun Turkcell'de kalması koşuluyla isteyen herkesin istediği şirkete ortak olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Popüler Turkcell Hizmetleri Neden Şirketleştirildi?

2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçları açıklayan şirket, Turkcell Grubu'nun toplam gelirlerinin geçen seneye oranla yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. Turkcell'in FAVÖK'ü yüzde 17,7 artış ile 12,3 milyar TL olurken FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. FVÖK 6,3 milyar TL'ye yükselirken FVÖK marjı ise yüzde 21,6 oldu. Şirketin 2020'deki net kârı geçen yılla kıyaslandığında yüzde 30,5'lik bir artışla 4,2 milyar TL olurken M2M haricinde mobil bileşik ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 15 artış kaydederek 49,1 TL'yi gördü.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, finansal ve operasyonel sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada, “Yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Faturalı abone bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı” dedi.

Erkan, açıklamasının devamında müşterilerin salgın koşullardan ötürü evde eskisinden daha çok zaman geçirdiği 2020 senesinde sabit geniş bant tekliflerine artan talebin gücü ile şirketin net 180 bin fiber abonesi kazandığını söyledi. Superbox'ın abone sayısı net 268 bin artarak 591 bine çıktı. Turkcell'in bu sene net 152 bin IPTV abonesi kazandığını belirten Erkan, IPTV abone sayısının toplamda 871 bine ulaştığını da sözlerine ekledi.

2020 senesinde ana şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda dijital hizmetlerin çoğunun şirketleştirildiğinin altını çizen Erkan, aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

"BiP, TV+, fizy, lifebox gibi uygulamalarımızın her birini ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. Böylece bu hizmetlerin global anlamda yatırımcı çekmesi konusundaki engelleri kaldırmış olduk. Şimdi isteyen yatırımcılar istediği şirketimize ortak olabilir. İsteyene bu şirketlere kontrolün çoğu bizde kalmak kaydıyla kapımızı kapatmayız, bu operatör de olabilir, yatırımcı da olabilir. Turkcell’in en az 7-8 tane değerli varlığı var. Ancak burada uygun koşulların oluştuğunu görmemiz lazım."

Erkan, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinden görülen dijital göçten BiP'in de oldukça olumlu etkilendiğini belirtti. Şirketin genel müdürünün ifadelerine göre WhatsSApp'ın kullanıcılara dayattığı sözleşmeden sonra BiP'in 28 milyon yeni kullanıcısı oldu.