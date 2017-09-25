Turkcell Lifecell Paketleriyle İnternetsiz Yaşama Artık Son!

Yüzde yüz internet üzerinden iletişim devri başlıyor. Turkcell’in bugün duyurduğu yeni Lifecell paketleri, konuşma ve mesajlaşma hizmetleri dahil tüm mobil iletişimi internet üzerinden sağlayacak.

Hiç kullanılmayan sms haklarını ve dakikaları tarihe karıştırmayı hedefleyen yeni sistem, akıllı telefonları yalnızca internet üzerinden iletişim kurmaya yönlendiriyor. “Hayatı internet olanlara sadece Lifecell yetecek.” ifadelerini kullanan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yeni sistemin merkezinde yer alan BiP uygulamasının ilk kez Türkiye’den dünyaya sunulan bir hizmet olduğunu vurguladı.

Lifecell’e geçecek müşteriler, konuşma ve mesajlaşma için tek uygulama olarak BiP'i kullanacak. Üstelik karşı taraf bu uygulamayı kullanmasa dahi bir sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bütün, “BiP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecekler.” açıklamasında bulundu. Lifecell’in 49, 59 ve 69 TL olmak üzere 3 farklı paketinin ayrıntıları şu şekilde:

Müşteri hizmetleri kanalı da 7/24 ‘ lifecell.com.tr ’ adresli internet sitesi üzerinden dijital olarak hizmet verecek Lifecell’e, ilk 2 ay içerisinde abone olanlara tarifelerine ek 2 GB internet 12 ay boyunca hediye edilecek.

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