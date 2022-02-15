Turkcell, Metaverse’deki İlk Mağazasını Açacağını Duyurdu

Facebook’un adını değiştirerek Meta yapmasının ardından duyurduğu sanal evren Metaverse, son zamanların en çok konuşulan konularından biri. Sanal evrenlerin hızla hayatımıza dahil olmasının ardından, Metaverse evreninde de çeşitli etkinlikler yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta, teknoloji devi Samsung, Metaverse evrenindeki mağazasında ‘unpacked’ etkinliğini gerçekleştirdi. Şimdi de GSM operatörü Turkcell, Metaverse’deki ilk mağazasını açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden biri olan Turkcell, Metaverse’deki mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Turkcell, dünyanın ilk dijital operatörü olmasının yanı sıra Pasaj’la e-Ticaret pazarındaki konumunu da giderek güçlendirdi. Teknolojide yaşanan bu gelişmelerin ardından Metaverse çılgınlığına Turkcell de dahil oldu. Çok yakın bir zamanda sanal evrende bir mağaza açacağını duyuran şirket, Turkcell ekosistemindeki ürünlerin de bu mağazada deneyimlenebileceğini belirtti.

Sanal evrende yapılacak mağazanın Metaverse’deki açılışına sanal kimliği olan herkes katılabilecek.

Kadri Özdal: ‘Turkcell Kalitesini ve Güvenini Sanal Dünyaya da Taşıyoruz’

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, şunları söyledi: ‘Türkiye'de ilklerin öncüsü Turkcell olarak, mağazacılıkta da doğru yerde ve doğru zamanda müşterilerimize ulaşabilmek amacıyla her ortamda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yenilikçi bakış açımızla Metaverse'de de yer alacağız. Turkcell kalitesini ve güvenini sanal dünyaya da taşıyarak, burada müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.’

Turkcell, Metaverse’deki mağazanın yanı sıra teknoloji zirvelerinin de sanal evrende yapılmasını planlıyor. Diğer yandan, İnsan Kaynakları ile ilgili olarak Turkcell’in işe alımları, iş ilanları ve oryantasyon süreçlerinin de bu sanal evrende gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

Turkcell, bu konudaki altyapısal ve süreçsel aşamaların tamamlanmasının ardından müşteri ve paydaşlarıyla bu evrende buluşmayı hedeflediklerini belirtti.