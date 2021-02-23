Turkcell Paycell'e Kripto Para Alım Satım Özelliği Geldi

Turkcell'in geliştirdiği tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilen ödeme platformu olan Paycell'e kripto para alım satım özelliği getirildi. Kullanıcılar Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimlerini Paycell uygulaması üzerinden alabiliyor ve satabiliyor.

Paycell Kripto Para Alım Satım Özelliği ile Güncellendi

Paycell uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, uygulamaya kripto para alım satım özelliği getirildiğini fark etti. Turkcell tarafından henüz kripto para alım satım özelliği ile ilgili bir açıklama yapılmazken uygulama üzerinden kripto para alımı ve satımı gerçekleştirilebiliyor.

UzmanCoin.com'da yer alan habere göre, Turkcell’in çoğunluk hissesi şu anda Türkiye Varlık Fonu'nda bulunuyor. Şirketin hakim ortağının devlet olduğu ve uygulamaya kripto para alım satım özelliğinin getirilmiş olması devletin kripto paralara olumlu baktığı yönündeki yorumları beraberinde getirmekte.

Hemen aşağıdan Paycell uygulamasının ana ekranına göz atabilirsiniz.

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

23 Şubat 2021 itibari ile 1 Bitcoin 336.482,82 TL'ye tekabül ediyor.

Paycell İndir

Paycell uygulamasını alt kısımdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.

Türkiye En Çok Kripto Para Kullanan Ülkeler Arasında

Dünya Ekonomik Forumu, dijital para birimi kripto para kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırmayla beraber dünyada en fazla kripto para kullanan ülkeler belli oldu. Türkiye, yüzde 16 oranla birlikte dünya genelinde dördüncü sırada konumlanırken Avrupa bölgesinde ise ilk sırada yer almayı başardı.

Dünyada en fazla kripto para kullanan ülkeler listesinin ilk sırasında Nijerya yer alırken ikinci sırada da Vietnam bulunuyor. Paylaşılan listenin beşinci sırasında yüzde 16 kullanım oranıyla birilikte Peru bulunuyor. Peru'yu Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili takip etti. Avrupa bölgesinde ise en fazla kripto para kulanan ülkeler listesinde ikinci sırada yüzde 11 oranla İsviçre yer alırken üçüncü sırada ise Yunanistan konumlandı.