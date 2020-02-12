Turkcell ve Huawei'den Büyük İş Birliği

Huawei ve Turkcell, Mobil Ekosistem Stratejik İş Birliği Basın Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Basın toplantısında iki şirketin yaptığı iş birliği açıklandı.

Huawei ve Turkcell'in Hedefi Büyük!

Huawei Mobil Servis (HMS) destekli akıllı telefonların Türk kullanıcılara sunulması ve Turkcell’in bu konudaki desteği hakkında açıklamalarda bulunuldu. Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) tanıtıldığı ve Turkcell’in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı basın toplantısında, taraflar iş birliği anlaşması da imzaladı.

Huawei Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Markamızın Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişi var. İlk günden bugüne Türkiye'de teknoloji açısından yenilikçi bir gelişmeye yatırım yapmaya ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, 2019'da çok sert yaptırımlara rağmen Türkiye'deki beklentilerimizi düşürmedik. HMS destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile Turkcell yöneticilerine değerli destekleri için teşekkür ederiz."

Huawei Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin, açıklamasında "Turkcell, birbirinden değerli uygulamalarını, Huawei Mobil Servisleri’ne entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörüdür" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yaptığı açıklamada "önümüzdeki dönemde Huawei Mobile Services (HMS) yüklü 1 milyon telefon satmayı hedefliyoruz." dedi ve şunları söyledi: