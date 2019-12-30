TurkishKit İzmir'deki Genç Yazılımcılarla ve Tasarımcılarla Buluştu

Gençlere dönük düzenlenen tasarım ve yazılım odaklı etkinlikleri ile öne çıkan TurkishKit geçtiğimiz günlerde İzmir'deki genç yetenekler ile buluştu.

TurkishKit İzmir’de Etkinlik Gerçekleştirdi

2017 yılında lise ve üniversite öğrencilerine kodlama ve tasarım eğitimi vermek üzere kurulan TurkishKit binin üstünde başvuru ve yedi yüzün üstünde katılımcı ile çeşitli kurumlarda ücretsiz eğitimler veriyor. Son durağı İzmir olan topluluk TED İzmir Koleji'nde düzenlenen etkinlikte 40 öğrenci ağırladı.

Gençlerin Apple dünyasında yazılım ve tasarım ile tanışmalarını amaçlayan topluluğun kurucusu Emirhan Erdoğan, "Etkinliklerimiz ile olabildiğince insana ulaşarak üretmenin verdiği heyecana ortak olmasını hedefliyoruz." dedi.

"Geleceği yakalaması beklenen gençlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu misyonumuzu hayata geçirme noktasında Apple Distinguished Educators programı üyesi TED İzmir Koleji Müdür Yardımcısı Serpil Tuti Sarı etkinlik süresince yanımızda olarak hayallerimizi gerçekleştirme noktasında bize destek oldu." diyen Erdoğan “İzmir’de ilk defa etkinlik gerçekleştiriyoruz. Şehir dışı etkinliklerimizi arttırarak ülkenin farklı noktalarına da ulaşmak istiyoruz. Bu noktada kurumların desteği ve vizyonu bizim için çok değerli." diyerek sözlerine son verdi.

WWDC etkinliğine burslu gitmeye hak kazanan ilk Türk olan Emirhan Erdoğan hayallerini ülkemizdeki diğer gençler ile paylaşmayı ve genişletmeyi hedefliyor.