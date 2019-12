Türkiye 2019'da Netflix'te Ne İzledi?

Dünyanın en çok kullanılan yayın platformlarından Netflix, Türkiye pazarına girdikten sonra önemli kullanıcı sayılarına ulaşmıştı. Ülkemizde yüzbinlerce kullanıcıya ulaşan platform, Netflix 2019 enleri başlığı altında en çok izlenen içerikleri sıraladı.

Netflix Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla birlikte Netflix Türkiye üzerinde en çok izlenen içerikler sıralandı. En çok izlenen diziler sıralamasında, birkaç gün önce yayınlanan Atiye'nin liste başına oturması dikkatleri çekti. Dizi listesinde Atiye'yi La casa de papel ve The Witcher izledi. En çok izlenen filmler listesinde zirveyi Organize İşler alırken, ikinci sırada The Irishman, üçüncü sırada ise yine bir başka Netflix özel yapımı 6 Underground yer aldı. Belgesel sıralamasında ise birinci sırada Gezegenimiz, ikinci sırada II. Dünya Savaşı'nın En Önemli Olayları (Renkli): S1 yer aldı. Belgesel listesinin üçüncü sırasında yer alan yapım ise The Great Hack oldu.

Netflix 2019 en çok izlenen diziler

1- Atiye

2- La casa de papel

3- The Witcher

4- Hakan: Muhafız

5- Stranger Thing 3

6- Black Mirror

7- Sex Education

8- The Umbrella Academy

9- The I-Land

10- You

Neflix Türkiye tarafından Türkiye'ye özel olarak üretilen Atiye ve Hakan: Muhafız doğal olarak listede yerlerini aldı. Yılın en bomba girişini yapan The Witcher'dan çok Atiye izlenmesi ise ilgi çekici detaylardan oldu. Netflix Türkiye 2019 en çok izlenen diziler listesinde dikkat çeken diğer detay ise Netflix özel dizilerinin çokça izlenmesi oldu.

Netflix 2019 en çok izlenen filmler

1- Organize İşler: Sazan Sarmalı

2- The Irishman

3- 6 Underground

4- Müslüm

5- Aykut Enişte

6- Hedefim Sensin

7- Murder Mystery

8- Arif V 216

9- Triple Frontier

10- I Am Mother

Netflix Türkiye'nin en ses getiren girişimlerinden bir tanesi, vizyona girmesinden kısa süre sonra Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini yayınlaması olmuştu. Bu girişimin getirisi, en çok izlenen filmler listesinde Organize İşler'in tepeye oynamasına yaradı. Yine Türkiye'de çok izlenen Müslüm ve Arif v 2016 filmlerin Netflix üzerinde çokça izlendiği görüldü.

Netflix 2019 en çok izlenen belgeseller

1- Gezegenimiz

2- II. Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları

3- The Great Hack

4- Insıde Bıll’s Brain: Decoding Bill Gates

5- HOMECOMING: A film by Beyonce

6- The Mind, Explained

7- Formula 1: Drive to Survive

8- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı

9- Street Food: Volume 1: Asia

10- The Last Czars

Belgeseller listesi ise çokça konuşulan yapımlar kendisine yer buldu. Gezegenimiz birçok habere konu olurken, II. Dünya Savaşı belgeseli ise yılın en sürpriz çıkışlarından biri olarak gösterilmişti.