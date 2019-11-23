Türkiye, 2020 Yılında 5G'yi Deneyimleme Fırsatı Bulacak

Bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen mobil uygulama fuarı Mobilefest devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan 5G ile ilgili açıklama geldi. Sayan, 2020’de farklı alanlarda 5G’nin deneyimleneceğinin müjdesini verdi.

Mobilefest İstanbul’un ikinci gününde düzenlenen 5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış Paneli'nin moderatörlüğünü üstelenen Sayan, bürokraside hantallığın kalmadığını ve 2020'de 5G’nin farklı alanlarda deneyimleneceğini söyledi. Aynı zamanda mobil uygulamaların sağladığı faydalara da değinen Sayan, Avrupa’da geliştirilen bir mobil uygulama ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Üretici traktör lastiğine yerleştirdiği sensörün yardımıyla topraktan aldığı veriyi hava durumu tahminiyle birleştiriyor ve o toprak için en doğru tohumlama dizilişini direksiyonun başında anlık olarak görebiliyor. Böylece çiftçinin işi kolaylaşıyor, hızlanıyor, ürün ise daha verimli hale geliyor."

Sayan ile aynı panelde konuşan Turkcell CEO’su Murat Erkan ise 5G teknolojisi sayesinde 10 yıl içinde çeşitli sektörlere eklenen katkının yaklaşık 4.3 trilyon dolar olacağını ifade etti. 5G teknolojisinin global ve yerli ekonomiye katkılarından bahseden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal bu gelişmenin yeni iş alanları açılmasına yardımcı olacağını söylerken Vodafone CEO’su Colman Deegan ise girişimcilerin rekabetçi bir ortamda müşteri deneyimlerine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.