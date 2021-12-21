Türkiye'nin 2021 Flört Trendleri Belli Oldu

Türkiye'nin 2021 flört trendleri OkCupid tarafından paylaşıldı. İki yılı aşkın süredir devam eden sosyal mesafeli dönemin ardından bekarlar, flört etmeye her zamankinden daha açık fikirli ve özgür bir şekilde geri dönüyorlar. Dünyanın dört bir yanında aşkı arayanlar, yeni insanlarla tanışmak söz konusu olduğunda artık yeni şeyler keşfetmek istediğini söylüyor.

OkCupid üzerinde kullanıcıların kendileri için en uygun eşleşmeyi bulmak adına verdikleri yanıtlara baktığımızda da benzer eğilimleri görebiliyoruz.

Geçtiğimiz yılın yükselen trendi flört aktivizmi bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Verilere göre son 4 yıl içinde (Ocak 2017-2021) OkCupid kullanıcılarının iklim değişikliği ve çevre üzerine yaptığı sohbetlerde yüzde 456 artış yaşandı. Uygulamayı kullanan her 10 bekardan 9’u ise eşleştiği kişinin gezegenimize karşı duyarlı olmasını istiyor.

Kullanıcılar eşleşeceği kişinin maddi durumunu eski dönemlere göre iki kat daha fazla önemsiyor. Ancak bununla birlikte uzmanlar, artan aşılama sayesinde vaka sayıları normale döndükçe paraya verilen önemin ters oranda azalacağını düşünüyorlar.

Tüm verilere rağmen "eşleştiğim kişinin maddi durumu benim için çok önemli" diyenlerin durumu 2021 başında yüzde 16 iken yıl sonunda yüzde 14’e düştü.

Yapılan bağımsız araştırmalara göre boşanmalar artış gösterse de boşanan bekarlar aşkı aramaktan vazgeçmiyor. OkCupid kullanıcılarının verileri de bu araştırmaları doğrular nitelikte. 2017'den bu yana, yakın zamanda boşandığından bahseden kullanıcı profillerinde yaklaşık %300'lük bir artış görünüyor.

Türkiye'nin 2021 flört trendleri: ilk mesajı atan kadın sayısı arttı

Uzak mesafe ilişkiler gelecek yıl da yükselişe devam edecek görünüyor. Geçtiğimiz yıl partnerinin dünyanın herhangi bir yerinde olabileceğini belirten OkCupid kullanıcıları, bu yıl aşkı daha yakında arayacak gibi görünüyor. Veriler de bu eğilimi doğrular nitelikte. Ekim ayında lokasyon tercihini bulundukları konuma göre daha yakın bir bölgeye ayarlayanların sayısı tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Görünen o ki pandemi sonrası hayat normale döndükçe bekarlar, en azından kolayca bir araya gelebilecekleri tercih edecek.

Her geçen gün dijitalleşen dünyada kadın erkek davranışları da değişikliğe uğruyor. Kadınlar önceki dönemlere göre artık arkadaşlık uygulamalarında daha aktif bir biçimde rol alıyorlar. OkCupid verilerine göre 2021 yılında ilk mesajı atan kadınların sayısı 2020’ye oranla yüzde 129 artmış görünüyor.

Bu oran kadın erkek oranında da görülüyor. 2021 yılında kadınlar ilk mesaj konusunda erkeklere göre yüzde 13 önde. Her ne kadar yüz yüze buluşma konusunda acele etmeseler de dijital buluşma konusunda kadınlar artık ilk adımın karşı tarafça atılmasını beklemiyorlar.

Yeni bir yıla girerken yeni bir ilişkiye başlama isteği Ocak ayını yılın en çok flört edilen ayı yapıyor. Bu ayın flört konusunda rekor kıran ilk Pazar gününe de “Dating Sunday” yani “Flörtöz Pazar” adını veriyorlar.

OkCupid uygulamasının verilerinde göre yılın ilk Pazar günü kullanıcı etkinliğinde yüzde 70'lik bir artış yaşandı. Bu yıl ise ilk Pazar günü 2 Ocak'a denk geliyor. Diğer yıllara göre yılbaşı gecesine yakın oluşundan dolayı bekarların en çok flört edeceği günlerin hem 2 Ocak hem de 9 Ocak pazar günü olacağı öngörülüyor.