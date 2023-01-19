Türkiye'de 2022'nin Meteoroloji Enleri Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin il ve ilçelerinin meteorolojik parametrelerini gösteren 2.057 farklı gözlem istasyonundan aldığı verileri değerlendirdi ve 2022 yılında ülkemizin meteoroloji enlerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre 2022'de Türkiye'de en sıcak gün 15 Temmuz'da yazın tam ortası diyebileceğimiz bir tarihte, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 47,9 derece ile kayıtlara geçti. 29 Ocak tarihinde Mersin'in Gülnar Konur köyünde ise metrekareye 451,9 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinin ardından en sıcak ikinci bölge 10 Temmuz tarihinde 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. Üçüncü sırayı ise 5 Ağustos'ta Şırnak'ın Cizre ilçesi 47,4 ile aldı. İl merkezleri olarak bakıldığında ise en yüksek sıcaklık Diyarbakır'da 5 Ağustos tarihinde kayıtlara geçti ve sıcaklık 43,5 derece olarak ölçüldü.

En Sıcak Sıcaklık 47,9, En Soğuk Sıcaklık -34,4 Derece Ölçüldü

🔎Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2 bin 57 gözlem istasyonundan aldığı verileri değerlendirdi



İşte 2022'deki meteorolojik uç değerleri👇#Yeşilhat🌱https://t.co/hvtNDB9p6o pic.twitter.com/IsMKZKOyIf — Yeşilhat (@AA_Yesilhat) January 19, 2023

2022'nin en soğuk günü olarak kayıtlara geçen 18 Ocak tarihinde ise Van'ın Özalp ilçesinde -34,4 derece sıcaklık ölçüldü. İlk sırayı takip eden ise -33,8 derece ile yine Van'dan Çaldıran ilçesi oldu. Üçüncü sıra ise Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ölçülen -33,7 derece olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın rüzgâr ölçümleri de verilerde yer buldu. Rüzgârın en hızlı estiği gün olan 2 Ağustos'ta Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda rüzgâr saatte 175,3 kilometre saat ölçüldü. İkinci en yüksek rüzgâr hızı ise 18 Nisan'da Kayseri Talas Ali Dağı ve 29 Haziran'da Bilecik Söğüt'te saatte 172,8 kilometre saat kaydedildi.

Verilere göre en yüksek kar kalınlığı 3 Mart’ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 235 santimetre, ikinci en yüksek kar kalınlığı 14 Mart’ta Rize İkizdere Ovit Yaylası’nda 226 santimetre, üçüncü en yüksek kar kalınlığı ise Aşkale Kop Dağı'nda 221 santimetre olarak ölçüldü.