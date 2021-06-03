Türkiye'deki 37,8 Milyon Kullanıcının Bilgileri Çalınmış Olabilir!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni iddialara göre QNB Finansbank, Turkcell ve Garanti Bankası başta olmak üzere ülkemizdeki 37,8 milyon kullanıcının kişisel verileri sızdırılmış olabilir. Peki bütün bu iddialar ne anlama geliyor ve ne yapmalısınız? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Ülkemizdeki Kullanıcıların Kişisel Bilgileri Sızdırıldı mı?

Ülkemizdeki siber güvenlik gündemini şekillendirebilme potansiyeli olan açıklama, Raidforums kullanıcısı olan cetinkaya tarafından yapıldı. Garanti Bankası üzerinde 4 milyon, QNB Finansbank üzerinde 2,8 milyon ve Turkcell üzerinde 31 milyon kullanıcının verilerini sızdırdığını iddia eden cetinkaya, bu bilgiler için 8.000 dolar talep etti.

Forum üzerinde sızdırıldığı iddia edilen verilere dair bazı görseller paylaşan kullanıcı, paylaşımı sırasında "Türklerin ruh sağlığı ile oynamaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı. Tabii ki bu iddiaların ne denli doğru olduğunu henüz bilmiyoruz. Turkcell, Garanti Bankası ya da QNB Finansbank da konu hakkında, en azından şu an için, herhangi bir açıklama yapmadı.

BTC ile yapılacak 8.000 dolarlık bir ödemeden sonra söz konusu verileri paylaşabileceğini söyleyen kullanıcının, yayınladığı e-posta adresine göz attığımızda Almanya'da yaşadığını düşünmek mümkün olabilir. Tabii ki bu e-posta adresini kimliğini gizlemek adına da Almanya merkezli seçmiş olabileceğini unutmayalım.

Bulunduğumuz durumda bahsetmiş olduğumuz gibi resmi kaynaklarca yapılan herhangi bir doğrulama ya da yalanlama bulunmuyor. Şayet bu doğrultuda bir açıklama gelirse, hem yeni haberlerimiz de hem de bu haberimizi güncelleyerek sizleri bilgi sahibi etmeye devam edeceğiz.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce büyük şirketlerden kullanıcı verileri çalınmış olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.

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