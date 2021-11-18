Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi Görev İçin Gün Sayıyor

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi resmen geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamayla yeni geminin detayları belli oldu.

Fatih, Yavuz ve Kanuni isimli araştırma gemilerinden sonra Türkiye'nin sondaj filosuna bir yeni isim daha geliyor. Yeni nesil yerli yazılımlarla ve Türk mühendislerin tasarladığı araştırma donanımlarıyla donatılan 4. sondaj gemisi, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmekle uğraşacak.

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi özellikleri

Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri günden güne hızlanarak devam ediyor. Bildiğiniz üzere halihazırda 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmaları yürütüyorken, filoya yeni bir sondaj gemisinin de eklenmesi planlanıyor.

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisi araştırma ekibine dahil edilecek.

7. nesil üstün teknolojilerle donatıldığı belirtilen geminin, 238 metre uzunluğunda olacağı ifade edildi. 42 metre genişliğindeki yeni Türk sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil araştırma gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da işlem yapabilecek.

Aktif konumlandırma sistemi gibi yenilikçi (7. nesil üstün tekolojilerle) sistemlerle donatılan geminin, ayrıca çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MDP sistemi ile geliştirilen sondaj gemisinin, her iki kulesinde de dalga sönümleme sistemi bulunuyor.

🚢Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4️⃣. sondaj gemimiz de filomuza katılıyor



Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/8Sjkfn8h5z — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 17, 2021

Yeni sondaj gemisinin çok yakın bir zamanda filoya dahil olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki faaliyetlerinin hızla devam ettiğini de hatırlattı. "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. "Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haricinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise sosyal medya hesabından teknik özelliklerle ilgili bilgi verdi: "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."