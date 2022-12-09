"Türkiye'de 5 Milyon Merdiven Altı İkinci El Telefon Var"

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan enflasyon, tüketici bazında alım gücü kaybına yol açtı. Özellikle teknoloji ürünlerindeki artan fiyatlar, kullanıcıları kayıtdışı ikinci el ürünlere yöneltti. Tüketici elektroniğinin en başta gelen ürünlerinden olan akıllı telefonlarda bu durum çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Bloomberg HT'de yayınlanan bir habere göre günümüz itibarıyla Türkiye'de 5 milyon merdiven altı ikinci el telefon bulunuyor.

Kayıtlı İkinci El Telefon Satışı Artıyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yılın ilk yarısında 4,65 milyon sıfır akıllı cep telefonu satışı gerçekleştirildi. Öte yandan sektörün önde gelen isimlerine göre merdiven altı ikinci el telefon sayısı ise 5 milyona dayanmış durumda.

İkinci el piyasasında telefonlar, kayıtlı veya kayıtdışı olarak iki farklı kategoride değerlendiriliyor. Kayıtlı telefonların özel sertifikasyon kodu ve garantisi bulunuyorken kayıtdışı yani merdiven altı ikinci el telefonların hiçbir güvenlik sertifikası bulunmuyor.

Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu konuya ilişkin, “Yenilenmiş telefon pazarı yeni regüle edilmiş bir pazar. Yenilenmiş cihazlar özel sertifikası, kayıt kodu ve 12 ay garanti verilerek satışa sunuluyor, kayıtlı bir sistem içerisinde satılıyor. Merdiven altı olarak satılan bazı telefonlarda ise güvenlik açığı yüksek boyutlarda.” yorumunda bulundu.

"Türkiye'de 25 ile 30 Milyon Arasında Atık Cep Telefonu Var"

Ömer Lütfi Soylu'nun açıklamalarına göre Türkiye'de toplamda 1,4 milyar cep telefonu bulunuyor. Bu telefonların 25-30 milyonunu atık cep telefonları oluşturuyor.

Atık cep telefonlarının yenileme odaklı olarak piyasaya yeniden kazandırılmasının önemini vurgulayan Soylu, "BTK verilerine göre 2022’nin ilk 6 ayında 80 bin yenilenmiş telefon satıldı. Bu rakamın yıl sonu itibariyle 200 bin adete yaklaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ise 1 milyon adet yenilenmiş telefon satılmasını bekliyoruz" dedi.