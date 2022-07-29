Türkiye'de 5G Dönemi Başladı!

Türkiye'de 5G hizmeti ilk kez İstanbul Havalimanında hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlenen programda konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'de 5G Hizmeti İlk Kez İstanbul Havalimanında Sunuldu

Hürriyet'teki habere göre 5G teknolojisi İstanbul Havalimanında yolcuların kullanımına sunuldu. Böylelikle ilk 5G bağlantısı gerçekleşmiş oldu. Akıllı telefonlar üzerinden söz konusu teknolojinin hızı test edilebilecek. Bununla birlikte 5G ağına bağlanan kişiler akıllı telefonlarında 4,5G yerine "5G" ibaresi ile karşılaşacak.

İstanbul Havalimanında düzenlenen törene katılanlar arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye'de hizmet veren üç GSM operatörü yer alıyor. Bakan Karaismailoğlu, tören esnasında konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Şu ana kadar çok önemli mesafelerin kat edildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, bu yolun daha büyük adımlarla kat edileceğini, 5G'ye geçişin hızlandırılması için yatırımların arttırılacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın ve ilgili kuruluşların gerekli olan desteği bugüne kadar sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Bu kararlılığı operatörlerinde göstermesi gerektiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, 4,5G'nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33'leri geçtiğini, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin de öncelikleri olduğunu ifade etti.

Bilişim alanında 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyümenin gerçekleştiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, fiberin 478 bin kilometreye çıkarıldığını, sabit geniş hat sayısının ise 20 binden 18 milyona ulaştırıldığının altını çizdi.

2022 yılının birinci çeyreğinde internet kullanım miktarının sabitte yüzde 25, mobilde ise yüzde 35 oranında arttırıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100'e çıkararak her eve internet hizmeti ulaştıracaklarını ifade etti.

6G çalışmalarına önümüzdeki süreçte hız kazandıracaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, fiber ağ uzunluğu 1 milyon kilometreye çıkarılarak global açıdan 10 uydu operatörü arasına girileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte ürünlerin geliştirilmesi için önümüzdeki süreyi de en verimli şekilde kullanacağız" şeklinde konuştu.