Türkiye 5G Teknolojisi İle Tam Olarak Ne zaman Tanışacak?

HAVELSAN koordinasyonunda düzenlenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Haberleşme Şebekesi Projesi 5. Çalıştayı, Türkiye 5G teknolojisi ile ilgili oldukça önemli sonuçların ortaya çıkmasını sağladı. Özellikle Türkiye'nin ne zaman 5G teknolojileri ile karşılaşacağı az da olsa belirlendi.

5G şebeke ekipmanı tedariki, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından ele alındığında yetkililer; "Bu nedenle ülkeler arasında teknoloji savaşlarının başladığına şahitlik etmekteyiz. Dünyadaki bu gelişmeleri dikkate aldığımızda devletimizin 5G teknolojisine yerli ve milli şebeke ürünleriyle geçme stratejisinin ne kadar isabetli olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye 5G teknolojisi ile yakında buluşacak

Türkiye tarafından yürütülen bu tür çalışmalar, ciddi küresel sonuçlara yol açıyor. Her ülkenin yaptığı 5G atakları önemli bir değişimin öncülüğünü yapıyor. Fakat bunu tek başına başarmak biraz zor. Bu nedenle yetkililer, TÜBİTAK ile ortaklaşa projeler yürütmeye gayret gösteriyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen söz konusu projeyle ilgili olarak, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da projenin 2 yıl önce başladığını ifade etti. Yapılan proje ile ilgili sonuçların 2021 yılından itibaren alınabileceğini özellikle vurguladı. Yani Türkiye bu teknoloji ile gelecek yılın sonlarına kadar buluşacak. Peki sizin bu konuda belirli bir tahmininiz var mı? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.