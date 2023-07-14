Türkiye, Activision Blizzard Davasında Tarafını Belli Etti!

Geçtiğimiz günlerde teknolojik şirketler arasında görülen en büyük dava olan Microsoft ve FTC arasındaki anlaşmazlıkta karar açıklanmıştı. Bugün ise o karar hakkında Türkiye’den açıklama geldi.

Türkiye O Konuda Kararını Açıkladı

Türkiye’nin onayı hakkında Twitter’dan açıklamalarda bulunan Activision Blizzard CCO’su Lulu Cheng Meservey, Türkiye’nin Microsoft’u satın almasına koşulsuz onay verdiğini belirterek bir ülkenin daha, pazar liderinin yerleşik hakimiyetinden ziyade tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardığını belirtti.

Today, Turkey unconditionally approved our merger with Microsoft.



Now, yet another country has arrived at a thoughtful decision that protects consumers and competition rather than the entrenched dominance of the market leader. — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) July 13, 2023

Yaklaşık bir aydır teknoloji gündemini meşgul eden anlaşmazlık geçtiğimiz günlerde Microsoft’un lehine sonuçlanmıştı. Karardan memnun olmayan FTC tarafı ise gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.

Son olarak Türkiye'nin dahil olduğu satış probleminde sona gelindi. Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki bu konunun anlaşmanın son günü olan 18 Temmuz günü sona ermesi bekleniyor.