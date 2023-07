Türkiye, Activision Blizzard Davasında Tarafını Belli Etti!

Geçtiğimiz günlerde teknolojik şirketler arasında görülen en büyük dava olan Microsoft ve FTC arasındaki anlaşmazlıkta karar açıklanmıştı. Bugün ise o karar hakkında Türkiye’den açıklama geldi.

Türkiye’nin onayı hakkında Twitter’dan açıklamalarda bulunan Activision Blizzard CCO’su Lulu Cheng Meservey, Türkiye’nin Microsoft’u satın almasına koşulsuz onay verdiğini belirterek bir ülkenin daha, pazar liderinin yerleşik hakimiyetinden ziyade tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardığını belirtti.

Today, Turkey unconditionally approved our merger with Microsoft.



Now, yet another country has arrived at a thoughtful decision that protects consumers and competition rather than the entrenched dominance of the market leader.