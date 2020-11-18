Türkiye’deki Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Belli Oldu

Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı açıklandı. Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye, en fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip olan 10 ülke arasında yer almıyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye’deki Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Nedir?

Günümüzde çok sayıda insanda akıllı telefon yer alıyor. Akıllı telefonların donanımı daha güçlü hale gelmesi ve sosyal medya platformların yaygınlaşması ile birlikte akıllı telefon kullanıcı sayısında önemli ölçüde artış yaşandı. Statista, 2019 yıl sonu verilerinden elde etitği bilgiler ile beraber Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkenin akıllı telefon kullanıcı sayısını açıkladı.

Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkeler listesinin ilk sırasında dünyanın 1 milyar 439 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkesi olan Çin yer alıyor. Yayımlanan verilere göre Çin’de toplamda 851 milyon kişi akıllı telefona sahip. Peki, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı nedir?

Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında bulunmuyor. Listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. 1 milyar 366 milyonu aşkın nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 346 milyon kullanıcı bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 260 milyon kullanıcı sayısı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre listenin dördüncü sırasında 97 milyon kullanıcı sayısı ile Rusya yer alırken listenin beşinci sırasında 84 milyon kullanıcı ile Endonezya bulunuyor. En fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip olan 10 ülkenin tamamı şu şekilde:

• Çin - 851 milyon

• Hindistan - 346 milyon

• ABD - 260 milyon

• Brezilya - 97 milyon

• Rusya - 95 milyon

• Endonezya - 84 milyon

• Japonya - 73 milyon

• Almanya - 66 milyon

• Meksika - 65 milyon

• Birleşik Krallık - 55 milyon

WhistleOut tarafından yapılan bir araştırmaya göre insanlar 9 yılını telefon kullanımı ile geçiriyor. Telefon kullanımı istatistiklerine göre X kuşağı günde ortalama 3,7 saatini telefon başında geçirirken, Y kuşağı ise her gün 3 saatini telefon ekranının başında geçiriyor. Araştırma ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.