Türkiye'nin Akıllı Telefon Kullanım Süresi Açıklandı

Türkiye'nin akıllı telefon kullanım süresi belli oldu. Brezilya, Endonezya ve Hindistan'ın ilk üç sırayı aldığı listede, Türkiye'nin de önemli derece mobil kullanım yoğunluğuna sahip olduğu aktarıldı.

Pazar veri şirketi App Annie Intelligence tarafından yayınlanan bir rapora göre, mobil uygulamalar için harcanan günlük süre 2019 ve 2021 yılları arasında küresel olarak %45 oranında arttı. Rapora göre Brezilya'daki akıllı telefon kullanıcıları, diğer ülkelere göre daha fazla zaman harcıyor.

Brezilyalılar akıllı telefonlarını 2021'in ikinci çeyreğinde ortalama günlük olarak 5.4 saat kullandılar. Brezilya'da günlük akıllı telefon kullanımı 2019'da ortalama 3,8 saate, 2020'de günlük 4,8 saate ulaşmıştı. Geçen yıla kadar Brezilya, dünyada akıllı telefon kullanımının en yoğun olduğu ikinci ülkeyken, şu anda günde ortalama 5,3 saat akıllı telefon kullanımıyla ikinci sırada yer alan Endonezya'nın yerini almış durumda.

Türkiye'nin Akıllı Telefon Kullanım Süresi Dünyada İlk 10'da

Hindistan, günlük akıllı telefon kullanım süresi ortalama 4,9 saat ile araştırmada üçüncü sırada yer alırken; Güney Kore (4,8 saat), Meksika (4,7 saat), Türkiye (4,5 saat), Japonya (4,4 saat), Kanada (4,1 saat), Amerika Birleşik Devletleri (3,9 saat) ve Birleşik Krallık (3,8 saat) takip etti.

App Annie'nin raporuna göre küresel uygulama pazarı tüm zamanların harcama rekorunu bir kez daha kırdı. Toplam 34 milyar dolara ulaşan bu çeyrek için kıyaslama yapmak gerekirse, harcamalar 2020'nin ikinci çeyreği için toplamda 7 milyar dolar ve 2021'in ilk çeyreği için 2 milyar dolar civarındaydı.

Uygulamalarda harcanan zaman listesinin başında 2019'un ikinci çeyreğinden 2021'in ikinci çeyreğine %30 oranında sıçrayan Brezilya yer alıyor. Son 12 ayda hafif bir düşüşe rağmen, tüketiciler hala uygulamalarda günde 5 saatten fazla zaman harcıyor.

Büyüme açısından en fazla dikkat çeken pazarlar ise Rusya ve Türkiye. 2019'un ikinci çeyreğine göre Ruslar pandemi sürecinde uygulamalarda %45 daha fazla zaman harcıyor. Türkiye'deki kullanıcılarda bu oran %40 civarında artmış durumda.

Daha önce ortaya çıkan bir raporda ise Türkiye'nin en çok kazanan oyunları şu şekilde sıralanmıştı: