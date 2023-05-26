Türkiye'nin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihleri Açıklandı

Günümüzde hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz akıllı telefonlar hızla gelişen teknolojiyle birlikte dostlarımız ve asistanlarımız hâline geldi. Bu nedenle vivo, Türkiye'de orta segment akıllı telefon kullanıcılarının telefon kullanım ve satın alma tercihlerini araştırmak üzere İzmir, İstanbul ve Ankara'da farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcılarla bir araştırma gerçekleştirdi.

25-45 yaş aralığında katılımcıların kullanım alışkanlıklarının derinlemesine incelendiği araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre kullanıcılar cep telefonlarını genellikle daha iyi bir deneyim için değiştiriyorlar. Araştırmaya katılan telefon kullanıcılarının %54'ü telefonu daha iyi bir deneyim elde etmek için değiştirirken, %46'sı telefonun bozulması durumunda değiştirdiğini aktardı.

Her 4 kullanıcıdan 3'ü cep telefonu satın almak istediğinde internette araştırma yapıyor. Araştırma karar sürecinde internette araştırma yapanlar çoğunlukla YouTube'a bakıyor. Akıllı telefon markalarının ürün özelliklerine ve kampanyalarına yer verdikleri kendi web siteleri kullanıcılar tarafından neredeyse hiç ziyaret edilmiyor.

Telefon Almadan Önce İlk Olarak YouTube'a Bakılıyor

Araştırmaya katılan kullanıcıların %38'i fiziksel olarak tek bir teknoloji zincir mağazasını, yine %38'i birden fazla teknoloji zincir mağazasını ziyaret ettiğini belirtiyor. %16'sı teknoloji mağazalarının yanı sıra operatör mağazalarına da gittiklerini söylüyor.

Kullanıcılar çoğunlukla arka kamera kullanıyor ve en çok çocuklarının ve ailelerinin fotoğraflarını çekiyor. Bunu manzara, doğa, ambiyans gibi fotoğraflar takip ediyor. Selfie için kullanılan ön kamera araştırmaya göre ikinci planda kalıyor.

vivo'nun araştırmasında, Instagram'ın sosyal medya kullanım oranlarında başı çektiği görülüyor. Onu Twitter takip ederken, Youtube kullanımına bakıldığında, YouTube Premium kullanımındaki artış dikkat çekiyor. Kullanıcıların %65'i reklam görmeden doğrudan içeriğe erişmek için YouTube premium satın aldığını belirtiyor. Bununla birlikte ücretli dijital yayın platformlarının kullanım oranlarında da ciddi boyutta artış gözleniyor. Araştırmaya katılanların %73'ü bir ya da birden çok dijital yayın platformuna abone olduğunu paylaşırken, bu platformlar arasında Netflix ilk sırada yer alıyor.

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