Türkiye'deki Akıllı Telefonların Yüzde 35'i Klon!

Son yıllarda düzenli olarak artan döviz kuru ve dünya çapındaki çip krizi gibi teknolojiyi ilgilendiren sorunlar, ülkemizde akıllı telefon almayı zorlaştırdı. Telefon gibi gündelik kullanıma hizmet eden teknolojik aletlere uygulanan vergiler ise fiyatları ulaşılamaz noktalara çıkardı. Bu sorunlardan muzdarip olan çoğu Türkiye vatandaşı, kayıt dışı klon telefonlara yöneldi.

Klon telefonlar, Türkiye'de kaydı bulunmayan ve çeşitli yollarla yurt dışından getirilen telefonlar anlamına geliyor. Çeşitli yollarla ülkemize izinsiz olarak sokulan telefonlar, eski telefonların IMEI adresinin yeni telefonlara kopyalanması yoluyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ülkemizdeki kayıt dışı telefonların büyük bir vergi kaybına sebep olduğunu belirtti.

10 Milyon Telefonun 3,5 Milyonu Klon!

Ülkemizdeki kayıt dışı telefon pazarının günnden güne artmasına dikkat çeken Turnacı, yıllık 10 milyon olan telefon satışının %35'inin klon telefonlar olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Turnacı'ya göre klon telefonlar sebebiyle Türkiye 5 milyar TL'nin üzerinde bir vergi kaybına uğradı.

Öte yandan kullanıcının klon telefonlara yönelmesindeki asıl sebeplerden birinin geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren teknoloji ürünlerindeki taksit kısıtlamaları olduğuna dikkat çeken Turnacı, "Mobil teknoloji sektöründe 5 bin TL’nin altındaki ürünlerde 12 taksit, bu tutarın üzerindeki ürünlerde ise yalnızca 3 taksit bulunuyor. Enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuzda tüketicinin alım gücü çok düştü. İhtiyacı olan telefonu almak için kayıt dışı yollara başvuruyor. Taksit kısıtlamasında esneme olmazsa mobil teknoloji sektörünü kayıt dışına kurban edeceğiz. Bunun önüne geçmek amaçlı taksit sınırlamasının kaldırılması gerekiyor.” dedi.

MOSİBAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, klon telefon pazarına karşı alınabilecek önlemlerden bir diğerinin IMEI sinyal kısıtlaması olabileceğini söyledi. Turnacı'ya göre şu an yürürlülükte olan 7 yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların IMEI numaralarının iptali işlemini 2 yıla düşürmek gerekiyor.