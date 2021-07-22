Türkiye'de En Çok Android mi iOS mi Seviliyor?

Türkiye'de Android mi iOS mi daha çok seviliyor? Teknoloji blogu Electronics Hub tarafından ortaya konan yeni bir rapor, hem dünyanın hem de Türkiye'nin mobil işletim sistemi grafiğini ele aldı. Electronics Hub araştırması, dünya genelinde Android'in daha çok sevildiğini söylüyor.

Android vs iOS ve Google vs Apple tartışması asırlar boyunca asla bitmeyecek gibi görünüyor ve bu tartışma uluslararası boyutta devam ediyor.

Türkiye'nin favorisi Android mi iOS mi?

Teknoloji blogu Electronics Hub, en popüler iki akıllı telefon işletim sisteminin ne kadar sevildiğini veya nefret edildiğini ölçmek için akademik bir dil duygusu aracı kullandı. 140'tan fazla ülke araştırıldı ve olumlu ya da olumsuz düşüncelere göre yorumlar gruplandırıldı.

Bulgularına göre, Android dünya çapında Apple'ın işletim sistemi iOS'dan daha çok seviliyor, ancak çok büyük bir farkla değil. Üç ülke -Beyaz Rusya, Fiji ve Peru- hangisini daha çok sevdiklerine henüz karar verebilmiş değil.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, her iki şirkete de ev sahipliği yapan California Apple'ın lehine hareket ederken, ABD'deki diğer eyaletlerin çoğu Android'i seviyor gibi görünüyor.

(Dünyada Nefret Edilen İşletim Sistemleri)

Android'den nefret edenler arasında ise Polonya'da yaşayan mobil kullanıcıların olduğu görülüyor. En büyük Android karşıtı %34,4 ile Polonya ve %32 oran ile Slovakya'da bulunuyor. Türkiye'de Android'den nefret edenler ise %8 gibi küçük bir grubu oluşturuyor.

Apple'ı kötüleyenlerin en büyük grubu Letonya'da (%35,8) yaşıyor ve onları Yeni Zelanda'daki kullanıcılar %29,5 ile yakından takip ediyor. Yine Türkiye'de iOS'u sevmeyen %11 gibi bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Android'e göre nispeten daha kalabalık bir grup olduğunu söyleyebiliriz.

(Orta Doğu ve Orta Asya'da En Çok Sevilen İşletim Sistemi)

Electronics Hub, araştırmasında Türkiye'yi Orta Doğu bölgesine dahil ederek, bu bölgedeki 14 ülkeden sekizinin Apple'dan nefret ettiğini söylüyor. Türkiye'nin en sevdiği mobil işletim sisteminin ise iOS olduğu ifade edildi.

İşte dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri

2021 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri olmayı başaran isimlerin yer aldığı liste paylaşıldı. Uzun bir zamandır yükselişte olan Xiaomi sonunda hedefine ulaşarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

Samsung (%19) Xiaomi (%17) Apple (%14) Oppo (%10) Vivo (%10)

Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin büyük bir kısmı, Huawei'in uluslararası çaptaki gerilemesinden yararlandı fakat söz konusu üreticilerin hiçbiri Xiaomi'nin Huawei'in gerilemesinden faydalandığı kadar faydalanamadı. Son paylaşılan liste, Çin merkezli telefon üreticisinin azmini bir kez daha gözler önüne serdi.