Türkiye'de App Store Fiyatları Zamlanıyor: İşte Zam Oranı!

Apple bugün yaptığı resmi açıklama ile birlikte dört ülkede App Store fiyatlarının zamlanacağını duyurdu. Nitekim bu ülkelerin arasında ülkemiz de yer alıyor. Yani Türkiye'de App Store fiyatları yakın bir zamanda zamlanacak. Peki bu ne anlama geliyor?

App Store Fiyatları Zamlanıyor mu?

Şirket tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Vergiler ve döviz kurları değiştiğinde bazen App Store'daki fiyatları güncellememiz gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store'da yer alan uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artış gösterecek. Gelirleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyata göre hesaplanacak.

Bu dört ülke için açıklanan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:

- Şili için yüzde 19 oranında yeni katma değer vergisi.

- Meksika için yüzde 16 oranında yeni katma değer vergisi.

- Suudi Arabistan için yüzde 5 oranındaki katma değer vegisinin yüzde 15 olarak güncellenmesi.

- Türkiye için yüzde 7,5 oranında yeni dijital hizmetler vergisi (yüzde 18 oranındaki mevcut katma değer vergisine ek olarak)

Son olarak Apple, 'Uygulamalarım' sekmesinde yer alan 'Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik' bölümünde gösterilen güncellenmiş oranları ve ülke başına fiyat değişikliklerinin tam listesini yayınladı. Geliştiriciler, gelirlerini etkileyen değişiklikleri bu menüde görebilir ve uygulama fiyatlarını bu ölçüde güncellemeyi seçebilirler.