Türkiye'deki Apple Store'lar Müşterileri Geri Çeviriyor

Apple Türkiye kısa bir süre önce resmi internet sitesindeki tüm ürün gruplarının satışlarını durdurma kararı almıştı ve bu durumdan endişe eden bazı tüketiciler, olası bir zam senaryosundan önce, İstanbul'un üç farklı noktasında yer alan Apple Store'lara akın etti. Görünüşe göre Apple Store'lar, müşterileri geri çevirerek şu anda satışların mümkün olmadığını dile getirdi.

Apple Store'lar Satışa Ara Verdi

Son dönemlerdeki döviz kuru dalgalanmalarının ardından Apple Türkiye, internet sitesindeki satışları durdurmuştu ve hatta bazı kullanıcılar, mevcut siparişlerinin iptal edildiğini dile getirmişti. Daha sonrasında açıklama yapan şirket satışların durdurulduğunu ancak mevcut siparişlerin iptal edilmediğini belirtmişti.

Şimdi, internet sitesinde alınan karara paralel olarak, fiziki mağazalardaki satışlar da durduruldu. Apple Türkiye bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, alınan kararın ardındaki nedenin döviz kurundaki dalgalanmalar olduğu açıkça belli gibi gözüküyor.

Mağazalara giden bazı tüketicilere göre çalışanlar, para birimindeki dalgalanmalar sona erdiğinde satışların devam edeceğini söylemiş ve yeni fiyatların mevcut döviz kuru ile artışa uğrayacağını ifade etmiş. Söylenenler mantıksız değil ancak Apple Store çalışanlarının bu konu hakkında bir açıklama yapmaya yetkilerinin olmadığını da unutmamak gerekiyor.

Bu arada olası servis işlemleri için halen Apple Store'lardan destek alabiliyorsunuz ancak yeni bir satın alım için mağazalara uğrayacaksanız, şu an için kendinizi yormanıza gerek yok gibi gözüküyor. Operasyonel sürecin ne zaman normale dönüş yapacağı ise bilinmiyor.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni fiyatlar nasıl olacak ve satışlar ne zaman başlayacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.