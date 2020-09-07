Türkiye'de Aşı Denemeleri Başlıyor! İşte Merak Edilen Detaylar

Koronavirüs hastalığı bir yandan yayılmaya devam ederken uzmanlar da bir yandan aşı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Alman bioteknoloji firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Faz 3 denemeleri Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Koronavirüs Aşısı Denemeleri Türkiye'de Yapılacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı habere göre, hastaneler ile yapılan yazışmalarda Faz 1 ve Faz 2 aşamaları 7 bin kişi üzerinde denenmiş olan Almanya kökenli aşının Faz 3 denemeleri için ABD, Türkiye ve Almanya’nın seçildiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'de 9 merkezde bin gönüllü üzerinde çalışılacağı belirtilmekte. İlk aşılamanın 10 Eylül 2020'de gerçekleşeceği ve diğer ülkelerle birlikte çalışmanın Eylül sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade ediliyor.

Yazışmalarda denemelerin ardından aşının piyasaya sürülecek aşamaya geleceği dile getiriliyor.

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Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 279.806 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.673'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.102 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 251.105 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.