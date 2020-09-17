Türkiye'deki Aşı Denemeleri Hakkında Önemli Açıklamalar: Kaç Kişiye Yapılacak?

Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısının faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edilmişti ve aşının ilk dozu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmıştı. Hacettepe Üniversitesi Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 13 Bin Kişiye Aşı Yapılacak!

Prof. Dr. Murat Akova "13 bin kişinin ilk aşamada 1200 kişisi, hastalık açısından ön planda ve en riskli gruptaki sağlık personelleri olacak" dedi. Akova açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Grubu ikiye böleceğiz. Tırnak içinde söylüyorum 'kör ya da maskelenmiş' olarak yapılacak. Ne aşıyı uygulayacak bizler ne de aşının uygulandığı gönüllüler bunu bilmeyecekler. Bu grubun yarısına aşı, yarısına boş aşı yani plasebo vereceğiz. Boş bir aşı ile karşılaştırıyoruz.

1200 kişilik sağlık grubunu aşılarken diğer gönüllülere de aşı yapacağız. Gönüllülerde 2 kişiye aşı, bir kişiye plasebo verilecek. Boş aşı yapılan gönüllülerde belli sayıda hastalık ortaya çıkacak olursa, biz bunu 20-40 arasında düşünüyoruz, o zaman bizden ayrı denetleme kurulumuz var.

Onlar bu hastalık ortaya çıkan grupta kimse aşı yapılmış kime boş aşı yapılmış ona bakacaklar. Eğer aşı yapılan grupta hastalık görülmemişse, o zaman geri dönüp boş aşı alanlara 'Size de aşı öneriyoruz, aşı etkili oldu' diye, onlara da aşıyı yapacağız.

Aşı gönüllüleri 18-60 yaş arası kişiler. Gönüllülük için aşı merkezine başvurabilirler.

Aşı Brezilya'da 9 bin kişiye yapıldı. Endonezya'da 250 kişi civarında... Bu 10 bin kişi içinde ciddi sayılabilecek bir yan etki söz konusu değil. Yan etkiler hafif kırgınlık ve baş ağrısı. Tüm risklerin bilinerek yapılması lazım. Gönüllülere de bunu anlatıyoruz. Zatürre aşısı antikora karşı korumaz."

Bilim Kurulu Üyesinden Açıklama

Prof. Dr. Murat Akova ile birlikte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da açıklamalarda bulundu. Ünal açıklamasında "Ülke çapında faz-3 çalışması gerçekleştirilecek. Bu bitince başka aşı gelecek. 3 aydan daha fazla zamandır bu işe hazırlanıyoruz. Bilimsel olarak, etik olarak, uygulanabilirlik olarak." dedi ve şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 13 bin kişiye aşı yapmayı planlıyoruz. Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir. Enstütümüzde geliştirilen bir yerli aşımız vardır. Hayvan çalışması aşamasındadır."