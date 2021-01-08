Türkiye’deki Aşı Odaları Görüntülendi! Aşılama Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce 81 ile yeni tip koronavirüs aşıları ile ilgili yazı göndermişti. Yazıda, kamu, özel ve üniversitelere ait hastanelerin aşı uygulama odası oluşturması istenmişti. Türkiye’deki aşı odaları görüntülendi. Peki, ülkemizde yeni tip koronavirüs aşısı nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Aşı Odalarının Fotoğrafları Paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından seksen bir ile COVID-19 aşısı ile ilgii resmi yazı göndermişti. Gönderilen resmi yazıda, COVID-19 aşılamalarının uygulanacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar bulunuyordu. Bakanlık, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin aşı uygulama odası oluşturmasını istemişti. Bunun üzerine hastaneler aşı odası oluşturmaya başladı.

CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram, Ankara Şehir Hastanesinde oluşturulan aşı odasını görüntüledi. Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı, fotoğraflarda gördüğünüz odalarda yapılacak. Aşı odasının sayısı hastanedeki kapasitesiye göre belirleniyor. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı odası bulunacak.

Her 10 aşı odası için 1 sorumlu doktorun görevlendirileceği açıklandı. Vatandaşlar, söz konusu odalara teker teker alınarak aşılanacak. Yani aynı anda iki veya daha fazla kişi aşılanmayacak. Aşılamanın randevu sistemi ile gerçekleşeceği belirtildi. Böylece hastanelerde kalabalık ortamın oluşması önlenecek. Aşı uygulaması esnasında sorumlu doktorlar yer alacak.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Rahmet Güner, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Güner, “Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığının genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye göre 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde 25 aşı odasının oluşturulması planlanıyor. Biz en az bu kadar olacak şekilde bir planlama yaptık. Daha sonrasında da yer imkanımız var. Aşı odası sayısı gerekirse arttırılabilecek şekilde planlamalarımızı yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Randevu sistemiyle kişilerin gelmesi gerekiyor. Randevu alarak hastaneye gelenlerin hastaneye ulaştığı andan itibaren yönlendirmeleri sağlanarak aşı odalarına gelecekler. Buradaki uygulamada kişinin tek başına olması gerekiyor. 08.30'da başlayacak, akşam 24.00'e kadar devam edecek. En az 15 dakika bekleme süresi de gözönünde tutularak planlama yapılıyor. Tam rakam söylemek çok mümkün değil. Hastanedeki sağlık çalışanları için de aynı sistem geçerli. Benzer şekilde her hastanenin sağlık çalışanlarına benzer şekilde aşı ulaştırılmış olacak.”

Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısına güvenlik testi yapıldıktan sonra acil kullanım onayı verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan aşılama programı açıklamasına ilişkin detaylar için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.