Türkiye Aşı Programı Belli Oldu! Çin Aşısına Acil Onay Verildi

Türkiye aşı programı için beklenen açıklama Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Çin aşısı acil onay kodu ile envantere dahil edildi açıklaması yapan Koca, resmi Twitter adresi üzerinden aşılama konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklamarda, 18 yaşından büyük herkesin belirli plan çevresinde aşılanacağı belirtildi.

2019 yılının son aylarında Çin merkezli başlayan COVID-19 salgını, Şubat ayından sonra dünyanın neredeyse her noktasına yayılmıştı. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kendisini iyiden iyiye hissettiren koronavirüs salgını, beraberinde çeşitli yasakları ve karantina uygulamalarını getirmişti.

10 Mart 2020 tarihinden bu yana pandemi ile mücadele etmeye başlayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde virüse karşı üretilen aşıların onay almasının ardından harekete geçmişti. Almanya'da, ABD'de ve İngiltere'de geliştirilen mRNA teknolojisi kullanan aşıları tercih etmeyen Türkiye, Çin'de geliştirilen ve bildiğimiz aşı teknolojilerini kullanan SinoVac ile anlaşma imzalamıştı.

İnaktif denilen ve virüslerin zayıflatılarak vücuda enjekte edilmesi yoluyla bağışıklık kazanılmasını sağlayan teknoloji ile geliştirilen Çin aşısından 50 milyon doz alınmıştı. Türkiye ile birlikte bu aşıyı Endonezya ve Brezilya da satın almıştı. Aşı için Türkiye'de yapılan ilk denemelerin ardından aşının etkinlik düzeyi yüzde 91 olarak duyurulmuştu. Buna rağmen Brezilya'dan gelen açıklamalar, aşının yüzde 78 oranında koruma sağladığını göstermişti.

2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz. pic.twitter.com/YIKU4cSusv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Türkiye Aşı Programı Açıklaması Geldi

Çin aşısına dair araştırmalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı ilk siparişlerin Türkiye'ye ulaştığını dile getirmişti. Ülkemize gelen aşıların Faz-3 yani insan üzerinde deneme çalışmalarının tekrar yapılacağı ve alınan sonuca göre karar verileceği belirtilmişti. Bugün itibarıyla resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Dr. Fahrettin Koca, aşı için acil onay verdiklerini belirtti.

Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10.000’in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Bakan tarafından yapılan açıklamada aşının 10.000 gönüllü üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı bilgisine yer verildi. Yapılan açıklamada Çin aşısının orta düzey vakalarda yüzde 78 oranında, ağır vakalarda ise yüzde 100 oranında etkili olduğunun altı çizildi. Yani Çin aşısı vurulmanız durumunda, hastalığı ağır atlatma riskinizin sıfırlandığı bilgisi paylaşılmış oldu. Yine aynı açıklamada Endonezya'nın Çin aşısını toplu olarak 13 Ocak itibarıyla yapmaya başlayacağı söylenirken, Türkiye ile Endonezya arasında bilgi alışverişinin sürekli hale getirildiğine vurgu yapıldı. Koca, Twitter üzerinden ilk olarak şu cümleleri kullandı: "Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10.000’in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir."

Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Aşılara onay verilmesinin ardından ilk olarak kritik görevde olan sağlık çalışanları, asker ve polis gibi görevlerin yanı sıra risk grubundaki yaşlıların aşılanmaya başlanacağının bilgisini veren Koca, sonraki süreçte 18 yaşının üstündeki herkesin aşılanacağını belirtti: "Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."

Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Aşı için sıra ve randevu işlemlerinin ise MHRS uygulaması üzerinden yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Bu sebeple hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basarak, uygulamayı mobil cihazlarına kurmayı unutmayın.