Türkiye AstraZeneca Aşısı Alacak mı? İşte Açıklama

Türkiye, AstraZeneca aşısı alacak mı? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, merak edilen soruyu yanıtladı.

Türkiye, AstraZeneca Aşısı Alacak mı Sorusuna Yanıt Geldi

Ülkemizde şu anda BioNTech aşısı ile CoronaVac aşısı uygulanıyor. BioNTech ile CoronaVac aşılarına çok yakında Rusya tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen Sputnik V de eklenecek. Peki, Türkiye, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşıyı satın alacak mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, "'AstraZeneca aşısı için 'alalım mı, almayalım mı', 'aşı uygulanır mı' şeklinde konuşmalar yer aldı. Şu anda Türkiye, Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre yakın bir zamanda AstraZeneca ile ilgili bir aşı uygulamasına girmeyi planlamıyor ama belli olmaz çünkü olabildiği kadar çok çeşitli aşınız olması lazım" dedi ve şu şekilde devam eti:

"'Çok çeşitli aşınız olması lazım' derken her şirketin sınırlı sayıda aşı ürettiğini düşünürseniz, elinizde çok yüksek doz aşınız olması lazım. 80- 90- 100 milyon doz gibi bir rakam. O zaman tek firma bunu karşılayamaz. Farklı firmalardan alabilirsiniz."

AstraZeneca Aşısı Kan Pıhtılaşmasına Neden Oluyor mu?

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Levent Akın, "AstraZeneca aşısında kan pıhtılaşmasının doğrudan aşıya mı bağlı, aşı dışındaki faktörler mi çok açık değil. Bazı ülkeler AstraZeneca aşısını durdurdular" ifadelerini kullandı.

AstraZeneca aşısının talihsiz bir aşı olduğunu ve başından beri çeşitli sıkıntıların yer aldığını belirten Prof. Dr. Akın, "AstraZeneca aşısının yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Alınacak önlemlerle bunu çözebilirsiniz. AstraZeneca aşısında kan pıhtılaşmasıyla ilgili hiç ölüm de yok. Zaten bu karşımıza özellikle kadınlarda çıktı" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: