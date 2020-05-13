Türkiye'de Bir Avukat Çin'e Koronavirüs Davası Açtı

Yaklaşık bir ay kadar önce, Uluslararası hukukçular, devletlerin Çin'den koronavirüs tazminatı alabileceğini açıklamıştı. Ankara Barosu Avukatları Melih Akkurt ve Selenay Kurt, koronavirüsünün çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Açılan davanın, karantina tedbirleri kapsamında kapatılan ticari işletmelerin aylık cirosu üzerinden, yüksek tutarda 'kâr mahrumiyeti' davası olduğu belirtildi.

Çin devletinin, virüsün yayılması için kasıt seviyesinde hareket ettiği belirtilirken, mağdur olan kurum, kuruluş, şirket ve kişilerin 1 yıl içinde, tazminat davası açabileceği ifade edildi. Açılan dava dilekçesinde Çin hükümetinin, salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta hastalığın, SARS benzeri bir salgın olabileceğini söyleyen iki Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Wuhan'da yapılan dev bir yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği yazıldı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri de Çin’in, koronavirüsünü sakladığını iddia etmişti.

Koronavirüs Nedeniyle Zarar Gören Şirketler ve Şahıslar Çin’e Dava Açabilir

Açılan davayla ilgili açıklama yapan Avukat Melih Akkurt, 40’a yakın ülkenin, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanılan ekonomik sıkıntıdan dolayı Çin hükümetine 20 trilyon dolarlık tazminat davası açtığını belirtti. Akkurt, Türkiye’de müvekkillerinin salgın nedeniyle çok büyük zarar ettiğini ve bununla ilgili ne yapılabileceğini sorduklarını da sözlerine ekledi. Melih Akkurt, haksız fiilin ortaya çıktığı ülkenin Çin, zararın meydana geldiği ülkenin Türkiye olduğu belirtti. Türk yargısının söz konusu zararlarda yetkili olmasını değerlendirerek, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında tazminat davası açtıklarını ifade eden Akkurt, işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kârdan, şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının, kâr mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek, tazminatlarının ödenmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Çin'in çok ciddi ihmalleri, ağır kusuru ve hatta kasta varan tutumları olduğunun, tüm dünya kamuoyu tarafından bilindiğini ifade eden Avukat Melih Akkurt, şirketlerin, virüse yakalanıp tedavi olup manevi zarara uğrayan şahısların ya da tedavi sürecini olumlu tamamlayamayıp vefat eden şahısların mirasçılarının 1 yıl içerisinde Çin hükümetine tazminat davası açabileceklerini belirtti. Tazminatların nasıl hesaplanacağı ile ilgili de bilgi veren Akkurt, X süre kapalı kalan bir ticari işletmenin, kapalı kaldığı süre boyunca bir önceki yıl ne kadar ciro yaptığına bakılacağını, cirodan genel giderlerin, personel giderlerinin, çıkarılacağını ve ortaya çıkan tutarın kâr olarak baz alınacağını, kapalı kalınan süre boyunca bu kârdan mahrum kalındığı göz önünde bulundurularak tazminatın hesaplanacağını belirtti.