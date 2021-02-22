Türkiye Ay Görevi İçin Somali'de Uzay Üssü Kurabilir

Türkiye'nin ay görevi hakkında bilgisi olduğunu iddia eden bir kaynak, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada ülkemizin 2028 yılında aya iniş yapmayı hedeflediği, Ay'a inişin 1 milyar dolardan fazla bir maliyete mal olacağı ve Türkiye'nin Somali'de bir uzay üssü kurmayı planladığı bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin Ay Görevi İçin Somali'de Uzay Üssü mü Kurulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Ay'a insansız uçuş görevi için iki aşamalı programı açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023 yılında uluslararası iş birliği ile yörüngeye fırlatılmak üzere üretilen hibrit roket ile aya iniş görevini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı programın ikinci aşaması, ülkemizin 2028 yılında kendi imkânları ile Dünya'nın doğal uydusu üzerinde bilimsel araştırma yapmak üzere Ay'ın yüzeyine yumuşak bir iniş yapmayı içeriyor.

Middle East Eye'ın kaynağı, hükümetin 2011 yılından bu zamana kadar Türkiye'nin en büyük ortaklarından Somali'de bir roket fırlatma üssü kurmak gibi bir planı olduğunu söyledi. Somali'nin ekvatora olan yakınlığından ötürü 1960'lı yıllarda Fransa'nın da ülkede bir uzay üssü kurmak gibi bir planı vardı. Ülkenin ekvatora olan yakınlığı, onu roket fırlatma işlemleri için çok daha uygun hale getiriyor.

Türk Uzay Ajansı Başkanı (TUA) Serdar Hüseyin Yıldırım, 12 Şubat 2021 tarihinde BBC Türkçe'ye verdiği röportajda Somali veya ülkenin kuracağı uzay üssü hakkında çok fazla yorum yapmaktan uzak durdu ve roket fırlatma işleminin gerçekleştirileceği ülkenin adını vermedi.

Middle East Eye'nin ismi verilmeyen Türk kaynağı, Libya gibi diğer alternatiflerin çok olası görünmediğini çünkü Türkiye'nin Somali ile ilişkilerinin çok daha ileri seviyede olduğunu ve bütün bunların yanı sıra Somali'nin ev sahipliği yapmasının bilimsel açıdan da çok daha olumlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Somali'de bir uzay üssü kurmasının 350 milyon dolardan çok daha fazla bir maliyetinin olacağı tahmin ediliyor.

Peki, siz Türkiye'nin birkaç yıl sonra başlatacağı uzay programına ilişkin neler düşünüyorsunuz? Türkiye'nin yakın bir zamanda hayata geçireceği program ile ilgili tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.