Türkiye'deki BioNTech Aşısının Etkinlik Oranı Açıklandı

Türkiye'deki BioNTech aşısının etkinlik oranı belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşı, faz 3 çalışmaları kapsamında yaklaşık 500 kişiye uygulandı.

Türkiye'deki BioNTech Aşısının Etkinlik Oranı Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapmıştı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yaptığı açıklamada, BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında ülkemizde yaklaşık 500 gönüllüye uygulandığını duyurdu.

Prof. Dr. Murat Akova, "Türkiye'deki gönüller Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akova, "Bu aşı yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde yüksek ateşe sebep olabiliyor. Ölüm bildirilenler altta yatan ciddi hastalığı olan kronik hastalığı olan yaşlılardı. Dolayısıyla yüksek ateş onların dengesini iyice bozup da ölüme sebep olmuş olabilir; ama bununla ilgili daha ayrıntılı bir bilgi yayımlanmadı. Bu aşının bir de alerjik reaksiyonlara yol açması söz konusu. Milyonda 5 ile 7 arasında değişen ciddi alerjik reaksiyon yapabiliyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: