Türkiye'nin Bir Yılda 30 Bin Yazılımcı Kaybettiği Açıklandı

Ülkemizde son dönemde yaşanan yazılımcı kayıpları hız kesmeden artıyor. Pek çok şirket işlerini dijital ortama taşırken, yazılımcıların da önemi büyük ölçüde artmakta. Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı, iş gücü açısından Avrupa'da da ihtiyaç olduğunu ve ülkemizdeki yazılımcıların yurt dışına yöneldiğini belirtiyor.

Avrupa'nın iş gücü açığının büyük kısmını dış ülkelerden kapattığını belirten Bakan Kamalı, 2021 yılında 30 bini aşkın yazılımcının yurt dışına gittiğini ve önümüzdeki süreçte bu sayının 100 bini aşabilceğini belirtiyor.

"Rekabeti TL Bazında Sürdürmemiz Mümkün Değil"

Bunda en büyük etken elbette TL'nin dolar karşısında önemli değer kaybı. Bakan Kamalı konuyla ilgili olarak "Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Kamalı ayrıca Türkiye’deki yazılım şirketlerinin yılda %20 oranlarında büyüme kaydettiğini belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde %10’dan fazla azaldığını belirtti.

Bakan Kamalı gelecek süreçte de durumun pek değişmeyeceğini ve kurlar arasındaki fark sürdüğü sürece yazılımcı kayıplarının arkasının geleceğini belirtiyor.