Türkiye Dahil Beş Ülke Bitcoin'i Resmi Ödeme Aracı Yapabilir

Türkiye Bitcoin'i resmi ödeme aracı haline getirmeyi düşünebilir. Gelişmekte olan ülkeler, ekonomilerini kurtarmak için Bitcoin gibi alternatif seçenekleri keşfetmeyi tercih ediyor. Türkiye'nin de bu planı düşünebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Alexander Höptner, işçi dövizlerinin, enflasyonun ve siyasetin en az beş gelişmekte olan ülkenin 2022'nin sonuna kadar Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmeye sevk edeceğini söylüyor.

Bitcoin borsası BitMEX'in CEO'su Alexander Höptner 6 Ekim'deki bir blog yazısında, "Benim tahminim, gelecek yılın sonuna kadar Bitcoin'i yasal olarak kabul eden en az beş ülkeye sahip olacağız. Bunların hepsi gelişmekte olan ülkeler olacak" diye yazdı.

Türkiye Bitcoin'i resmi ödeme aracı yapar mı?

Yüksek enflasyon oranları, yüksek havale ücretleri ve siyasi teşvikler, gelişmekte olan ülkeleri El Salvador'un adımlarını takip etmeye ve BTC'yi önümüzdeki yıl yasal bir ihale olarak kabul etmeye teşvik edebilir.

El Salvador'un Bitcoin'i doların yanında yasal bir ödeme aracı haline getirme yönündeki son hamlesi, dünya çapında bazı eleştirilere yol açtı, ancak esas olarak Financial Times ve Wall Street Journal gibi ana akım medya ve Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF) dahil olmak üzere ünlü finans kurumları arasında daha fazla tartışma yarattı.

Höptner, "Eleştirmenlerin anlayamadığı şey, El Salvador gibi gelişmekte olan ülkelerin, merkezi olmayan dijital para birimlerini ve ödemeleri benimsemede dünyaya öncülük etmelsidir." dedi ve şöyle devam ett:

"Küresel finansal sistemin nüfusları için nasıl çalıştığını ve çalışmadığını analiz etmek için onlarca yıl harcadılar. Vatandaşları üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek para politikası kararlarını etkileme konusundaki güçsüzlüklerinin farkındalar."

Höptner, Bitcoin'i El Salvador'un Eylül ayında yaptığı gibi yasal bir ödeme aracı haline getirmenin, yerleşik finansal sistemden tamamen çıkmak anlamına gelmediğini açıklamaya devam etti. Ülkelerin nüfusları ve ekonomileri için alternatif aradığını söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerden çok farklı bir ekonomik gerçekle karşı karşıya. Bu yüzden alternatifler vatandaşlar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir.

Bu nedenle BitMEX'in başkanı, daha fazla ülkenin El Salvador'un adımlarını izleyeceğini ve alternatife dahil olacağını tahmin ediyor.