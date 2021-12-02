Türkiye, Black Friday'de Neler Satın Aldı?
Türkiye, Black Friday'de en fazla hangi ürünleri satın aldı? İşte popüler e-ticaret siteleri tarafından paylaşılan verilere ilişkin merak edilen ayrıntılar!
Türkiye, Black Friday indirim döneminde Hepsiburada ve Trendyol e-ticaret platformları üzerinden en çok hangi ürünleri satın aldı? Türkiye'de büyük bir popülerliğe sahip iki şirket, söz konusu indirim dönemine ilişkin önemli verileri paylaştı.
Türkiye, Black Friday Döneminde En Çok Hangi Ürünleri Satın Aldı?
- Sweatshirt
- Mont
- Bot
- Çizme
- Bebek bezi
- Bluetooth kulaklık
- Ayak maskesi
- Çamaşır Makinesi
- Bulaşık Makinesi
- Fırın
- Kedi maması
- Kedi kumu
- Deterjan
- Temizlik ürünleri
- Şampuan
Amazon Türkiye, Black Friday'de En Çok Satan Ürünleri Açıkladı
Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklama ile birlikte Black Friday'de en çok satan ürünler listesi belli oldu.
Black Friday indirim döneminde Hepsiburada ve Trendyol üzerinden en çok hangi ürünlerin satın alındığıan yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre bu ürünler arasında çizme, mont, sweatshirt, bebek bezi, çamaşır makiesi, deterjan gibi ürünler bulunuyor.
Hepsiburada müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kategoriler moda, beyaz eşyalar ve pet shop kategorileri oldu. Bunları televizyon, süpermarket, kozmetik kategorileri takip etti. Hepsiburada, "Efsane Kasım" döneminde trafiğini önceki aylara göre yüzde 70 oranında arttırdı. "Efsane Cuma döneminde ise ziyaretçi trafiği normal bir günün 3 katına çıktı.
Bir ilk olarak bu yıl gerçekleşen "Efsane Kasım"da yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunulan 5 adet arsa, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yine çok avantajlı fiyatlarla sunulan 20 araç ise yalnızca 4 dakika içerisinde satıldı. Bir Hepsiburada kullanıcısı, yapılan çekiliş sonucunda 2021 model bir BMW 218i Coupe’nin sahibi oldu.
Hepsiburada uygulaması, kasım ayında Android’lerde 5 gün, iOS platformunda ise 6 gün boyunca en çok indirilen uygulama oldu. Ayrıca Hepsiburada’nın iOS uygulaması, Appstore mağazasında 9 Kasım’da günün uygulaması (App of the day) seçilerek büyük bir başarının altına imza attı.
Popüler e-ticaret platformu Trendyol, kasım ayında "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla platformda satış yapan işletmelerin işlerini büyütürken, 112 bin farklı satıcı 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere kıyasla 6 kat arttı.
Trendyol'un kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.
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