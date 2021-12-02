Türkiye, Black Friday'de Neler Satın Aldı?

Türkiye, Black Friday indirim döneminde Hepsiburada ve Trendyol e-ticaret platformları üzerinden en çok hangi ürünleri satın aldı? Türkiye'de büyük bir popülerliğe sahip iki şirket, söz konusu indirim dönemine ilişkin önemli verileri paylaştı.

Türkiye, Black Friday Döneminde En Çok Hangi Ürünleri Satın Aldı?

Sweatshirt

Mont

Bot

Çizme

Bebek bezi

Bluetooth kulaklık

Ayak maskesi

Çamaşır Makinesi

Bulaşık Makinesi

Fırın

Kedi maması

Kedi kumu

Deterjan

Temizlik ürünleri

Şampuan

Black Friday indirim döneminde Hepsiburada ve Trendyol üzerinden en çok hangi ürünlerin satın alındığıan yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre bu ürünler arasında çizme, mont, sweatshirt, bebek bezi, çamaşır makiesi, deterjan gibi ürünler bulunuyor.

Hepsiburada müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kategoriler moda, beyaz eşyalar ve pet shop kategorileri oldu. Bunları televizyon, süpermarket, kozmetik kategorileri takip etti. Hepsiburada, "Efsane Kasım" döneminde trafiğini önceki aylara göre yüzde 70 oranında arttırdı. "Efsane Cuma döneminde ise ziyaretçi trafiği normal bir günün 3 katına çıktı.

Bir ilk olarak bu yıl gerçekleşen "Efsane Kasım"da yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunulan 5 adet arsa, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yine çok avantajlı fiyatlarla sunulan 20 araç ise yalnızca 4 dakika içerisinde satıldı. Bir Hepsiburada kullanıcısı, yapılan çekiliş sonucunda 2021 model bir BMW 218i Coupe’nin sahibi oldu.

Hepsiburada uygulaması, kasım ayında Android’lerde 5 gün, iOS platformunda ise 6 gün boyunca en çok indirilen uygulama oldu. Ayrıca Hepsiburada’nın iOS uygulaması, Appstore mağazasında 9 Kasım’da günün uygulaması (App of the day) seçilerek büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler e-ticaret platformu Trendyol, kasım ayında "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla platformda satış yapan işletmelerin işlerini büyütürken, 112 bin farklı satıcı 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere kıyasla 6 kat arttı.

Trendyol'un kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.