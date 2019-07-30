Türkiye, BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı'na Ev Sahipliği Yapacak

Bu yılın başlarında kendi uzay ajansını kuran ve bu alandaki çalışmalarına hız veren Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı’na ev sahipliği yapacak.

Son dönemde uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi için yoğun çaba veren Türkiye, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ile bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için çalışıyor.

Uzayın hukuki ve idari yönüne ilişkin olarak düzenlenecek uluslararası ölçekte bir konferansa ev sahipliği yapacak olan Türkiye, bu çabalarının meyvesini almaya başladı.

BM Uzay İşleri Ofisinin en önemli etkinliklerinden olan BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Uzay Ajansı ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) iş birliğinde 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Yaklaşık 200 kişilik uluslararası uzman grubunun hazır bulunacağı öngörülen konferansın katılımcıları, ülkelerinin uzay alanında çalışan üst düzey idareci ve hukukçularından oluşacak.

2002'den bu yana 10 farklı ülkede gerçekleştirilen çalıştaylarda uzay faaliyetlerinin hukuki ve idari boyuttaki kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Konferansa katılmak isteyenler, TÜBİTAK'ın internet sayfasında belirtilen adreslerden 9 Ağustos'a kadar kayıt yaptırabilecek.