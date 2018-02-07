"Türkiye, Bölgesinin Silikon Vadisi Olabilir"

Ülkemizin her geçen gün teknolojide ilerleme kaydettiğini belirten Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan yaptığı açıklamalarda dikkat çekmeyi başardı. Doğan "Türkiye’yi yazılım alanında cazibe merkezi haline getirebiliriz. Türkiye bir anlamda kendi bölgesinin ‘Silikon Vadisi’ olabilir” şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanından yaptığı yatırımlarla ve 500'den fazla Türk mühendis kadrosuyla büyük şirketlere proje geliştiren Etiya, Türkiye'nin teknolojik gücünün küçümsenmemesi gerektiğini belirtti. Teknoloji sektörünün dünyadaki büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığını vurgulayan Aslan Doğan açıklamasında, “Türkiye’deki büyüklük 30 milyar dolar. Bu da GSYH içinde binde 5’lik bir orana tekabül ediyor. Bizim bunu yüzde 1-2 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Yazılım sektörü geçtiğimiz yıllarda ortalama yüzde 14-15 büyüdü." dedi.

Milli Yazılıma Teşvik Artırılmalı

Türk projelerinin dünya genelinde kullanıldığını ifade eden Doğan, sanayi ve teknoloji sektörüne her zaman destek sağlayacağını söyledi. “Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen desteklerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Devlet desteğiyle yazılım sektörü arasında senkronizasyon gerekiyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Fikriniz varsa bunu 1 hafta içerisinde hayata geçirmeniz lazım." diyen Doğan, yazılım konusunda yatırım kadar kazancın da yüksek olduğunu savundu. CEO, "Ben 5 yıl içinde Türkiye’den milyar dolarlık 2 tane yazılım şirketi çıkacağını düşünüyorum” sözleriyle Türkiye’deki yazılım sektörünün geleceği hakkında düşüncelerini aktardı.

Ayrıca farklı ülkelerden girişimcilerin ülkemize gelmesini isteyen Aslan Doğan, yapılacak yatırımlar ile bu bölgede Silikon Vadisi oluşturulabileceğini ifade etti.