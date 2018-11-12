Türkiye Büyük Bir Depremle Karşı Karşıya!

Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Engin Er'in yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin altından geçen fay hattı büyük riskler oluşturmaya başladı. Vatandaşlar fay hattı sorgulama sayfasında evinin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilecek.

Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Hemen Öğrenin!

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 19’uncu yılına özel tedbir ve açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Engin Er, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sitesinin aktif olduğunu ifade etti. Bu site üzerinden vatandaşların fay hattı hakkında bilgi alabileceğini ve evinin altından fay geçiyorsa öğrenebileceğini belirtti.

"Bursa’da 7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bunu herkes biliyor. Yapılması gereken şeyler çok basit. Planlama yapacağız. Bin tane, 10 bin tane tek planlama, bir tane bütüncül planlamanın yerini tutmaz" şeklinde konuşarak vatandaşları bilinçli olmaya teşvik eden Er, büyük Türkiye depreminin olası olduğundan da bahsetti.

"Büyük Depreme Hazır Değiliz"

Ayrıca ülkemizin toprak sınırları içerisinde büyüklüğü 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay veya fay segmentinin bir gerçek olduğunu söyleyen Başkan, ülke coğrafyasının büyük bir bölümünün ne derecede büyük bir deprem tehdidi altında olduğunun altını çizdi ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"1999 depremlerinden sonra yapı denetimi maalesef istenen seviyeye gelememiştir. Doğa olaylarının afete dönmesini istemiyorsak bilimin ve tekniğin gereğini yapmalıyız. Yoksa en iyi ve en acımasız kontrol mühendisi olan deprem bu denetlemeyi yapacaktır.”