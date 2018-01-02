Türkiye Cepten Konuşmadaki Rekorunu Tazeledi

Avrupa’da mobil görüşme konusunda liderliği kimseye kaptırmayan Türkiye, bu sene rekorunu biraz daha geliştirerek kendine en yakın ülkelerle de arayı açtı. Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2017 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre söz konusu çeyrekte Türkiye aylık 458 dakika mobil görüşme süresiyle kendine ait rekoru geliştirdi.

BTK’dan elde edilen bilgilere göre Temmuz - Eylül arası döneme tekabül eden üçüncü çeyrekte toplam mobil abone sayısı 77.9 milyonu buldu ki bu sayı da 97.6 penetrasyon oranı demek oluyor. Ayrıca toplam trafik dağılımında mobil arama trafiği oranını artırırken, sabit aramalarda düşüş görüldü.

Geride bıraktığımız yılın üçüncü çeyreğinde mobil trafik miktarı 67.1 milyar düzeyinde iken sabit arama trafiği bu miktarın yalnızca 1.8 milyar dakikasını oluşturdu. Geriye kalan süre ise mobil arama trafiğine ait. Yani toplam arama trafiğinin yüzde 93 kadarı mobil görüşmeden oluşuyor. Bir önceki çeyreğe göre mobil trafiğin yüzde 5.2 oranında arttığı da görüldü. Diğer taraftan sabit trafik süresi de yüzde 6 azaldı.

Ülkemizde kişi başına aylık mobil kullanım 458 dakika olurken ortaya çıkan bu rakamla Türkiye Avrupa ülkeleri arasındaki liderliğini perçinledi. 2012 yılından beri bu alanda lider olan Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya, İtalya ve Bulgaristan ile de arayı açtı. Avrupa’da kişi başına aylık konuşma süresi ise 233 dakika olarak belirlendi.