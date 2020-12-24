Türkiye Çin Aşısının Etkinliğini Açıkladı! Aşı Ne Zaman Gelecek? Önemli Açıklamalar

Çin aşısı ne kadar etkili? Türkiye Çin aşısının 3. faz deneme sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Çin aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. İşte tüm merak edilenler.

Çin Aşısı Ne Kadar Etkili?

Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25 olarak açıklandı. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.

Çin Aşısı Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Bakan Koca aşısın ne zaman geleceğini açıkladı. Koca açıklamasında "Çin aşısının Türk insanında etkili olduğundan artık eminiz. Aşılar Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor." dedi.

Fahrettin Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye’de klinik çalışması olan kendi etkisini gösteren aşıyı kullanacağımızı beyan ettik. Tercih ettiğimiz aşının da somut neticelerini bekleyip onun için harekete geçmek için uğraş verdik. Faz 3 çalışmaları başarıyla sürmektedir.

İngiltere’deki kontrolsüz vaka artışı yaşanırken Eylül ayından beri var olan mutasyonlu virüs dikkat çekmiştir. Mutasyon virüs ile tedbirleri vakit geçirmeden uyguladı. Mutasyonlu virüsün Türkiye’ye girişini üç ay erteledik. Virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler en etkili silahımız. Dünya Sağlık Örgütü de bu durumun aşıyı etkilemeyeceğini açıkladı.

Bilinmelidir ki bu mutasyon Eylül ayından beri mevcut. Corona virüsü damlacık enfeksiyonla bulaşan bir hastalık. Mutasyon çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varyasyonlar düzenli olarak taranmaktadır.

Gaziantep’te yüzde 66, Ankara ve Samsun’da yüzde 55, Diyarbakır ve Hatay’da yüzde 48 düşüş sağlandı. İstanbul’da da düşüş sağlanırken, yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı."

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.