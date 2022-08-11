Bakan Açıkladı: Türkiye Çip Üretecek

Geride bıraktığımız iki yılda küresel çip krizi sürerken sorunun büyüyebileceğinden endişelenen çoğu büyük ülke çip yatırımları yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, 280 milyar dolarlık çip yasasını onaylamıştı. Çip sektöründe bir atak da ülkemizden geliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da çip üretimi için özel bir arazi ayrıldığını açıkladı.

Türkiye'nin çip sektörüne yatırım yapması gerektiğini belirten Mehmet Muş, gelecekte artabilecek çip arzını karşılayan ülkelerden biri olmamız gerektiğini belirtti.

"Sürekli Taşıma Suyuyla Değirmen Dönmez"

Çip üretimindeki yavaşlamanın diğer sektörleri de büyük ölçüde etkilediği gerçeği son iki yılda tüm dünya tarafından çok acı bir şekilde öğrenildi. Tayvan'da bulunan TSMC fabrikasının doğal afetlerden etkilenmesi sonucunda dünyadaki çip üretimi azalmış ve başta otomotiv sektörü olmak üzere teknoloji ile ilintili olan tüm sektörler büyük ölçüde etkilenmişti. Geride bıraktığımız iki seneyi hatırlatarak çip üretiminde bağımsızlığın önemine parmak basan Bakan Mehmet Muş, "Türkiye bu işin içine girmek istiyor. Girmemizin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez. Gelecek artık daha da teknolojikleşecek ve dijitalleşecek. Tabii çipe olan arz da artacak. Bu anlamda biz Türkiye olarak üretici güç olmak istiyoruz." dedi.

Yapılan yatırımlar ve hazırlıklarla ilgili de bilgi veren Mehmet Muş, Ankara'da özel bir arazinin çip üretimi için ayrıldığını söyledi. Çip üretimindeki su ihtiyacının büyük bir önem taşıdığını söyleyen bakan, bunun için özel bir plan oluşturduklarını belirtti.