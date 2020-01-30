Türkiye, Corona Virüsü için Koca Yusuf Operasyonu Başlatıyor! İşte Detaylar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü için Türkiye harekete geçti. Koca Yusuf operasyonu hakkındaki tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Koca Yusuf Operasyonu Nedir?

Vuhan kentinde yaşayan Türkler için operasyon yapılacak. Çin'de mahsur kalan Türkler, Koca Yusuf isimli uçak ile alınacak. Koca Yusuf isimli kargo uçağı ambulans uçağa çevrildi. Ambulans uçak Çin'e gidecek ve mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan’daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. Türkiye’ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor.

Türkiye'ye gelecek olan vatandaşlar 14 gün boyunca hastanede karantina altına alınacak. Karantina odası şifreli olacak ve camlar sürekli kapalı kalacak. Şu anda Corona virüsünden toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi. Hemen aşağıda yer alan videomuzdan da Corona virüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.