Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Blockchain Hamlesi

Dünyada her geçen gün etkinliğini artıran ve tehditlere karşı boyun eğmeyen sanal paralar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın da gündemine oturdu. Blockchain teknolojisini takibe alan TCMB, sayısal teknolojileri ve yansımalarını daha yakından tanımak için bir çalışma grubu oluşturdu.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, sayısal teknolojiler ve sanal paralar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın radarına girdiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay, “Bugün blokchain sistemini tartışır olduk. Bu teknolojilerle çok kısa sürede hem bankalar hem merkez bankaları çalışır olacak. Bu yapılara bankaların da kayıtsız kalması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Blockchain teknolojisinin çok tartışılan yasaklanma konusuna da değinen Okay, "Bu teknolojiler kaçınılmaz. Dünyada değişik ülkelerde halen üzerinde çalışılıyor ve birtakım önlemler alınıyor. Doğrudan yasaklamalara gidilirse de olmaz, tamamen serbest bırakılırsa da. Biz de Merkez Bankası ve ilgili kurumlarla sayısal teknolojiler ve sanal paralarla ilgili bir çalışma başlattık. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ile neler yapılabilir diye masaya oturuyoruz. Belli periyotlarla toplanıp konuyu tartışıyoruz” diyerek Merkez Bankası'nın görüşlerini aktardı. Okay ayrıca, bu konuların üst seviyede milli bir yaklaşımla ele alınmasının faydalı olacağını da belirtiyor.

Okay'ın ifade ettiği üzere Merkez Bankası tarafından oluşturulan bu çalışma grubu belirli aralıkla toplanıp sanal para ile ilgili konuları değerlendirecek. Ülkemizde bu konuyla ilgili başka ne tür adımlar atılacak hep birlikte göreceğiz.