Türkiye'de 2019 Yılında En Çok Satan Lüks Arabalar Belli Oldu

Türkiye araba pazarına dair yeni veriler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de en fazla satılan binek arabalar listesi sonrasında Türkiye'de 2019 yılında en çok satan lüks arabalar listesi de gün yüzüne çıktı. Listede liderliği BMW kaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) birkaç gün önce Türkiye'de 2019 yılında en çok satan arabalar listesini yayınlamıştı. Binek arabaların yer aldığı listede liderlik Fiat Egea modelindeydi. ODD, bugün Anadolu Ajansı muhaberine verdiği bilgide, 2019 yılında Türkiye'de en çok satan lüks arabaları açıkladı. Listenin en başında ise şaşırtmayacak şekilde BMW vardı.

ODD, yaptığı açıklamada bir önceki yıla göre 2019'da araba satışlarının yüzde 22 oranında azaldığını kaydetmişti. Lüks araç satışında da benzer bir gerileme olduğunu aktaran Otomotiv Distribütörleri Derneği, "E segmentinde satışlar 2018'e kıyasla yüzde 32,9'luk azalışla 8 bin 852, F segmentinde ise yüzde 1,4'lük azalışla 2 bin 946 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı." bilgisini paylaştı.

2019'da 20 Ferrari satıldı

Ultra lüks segmentinde Aston Martin, geçen yıl 18 otomobil sattı. Bunların 5'i DB11, 4'ü Vantage, 4'ü Rapide S, 3'ü DBS ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl Bentley 9, Ferrari 20, Lamborghini 9 ve Maserati 45 araç sattı. Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında, geçen yıl en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu. BMW'yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile Land Rover takip etti.

Söz konusu dönemde E ve F segmenti toplamında Porsche 361, Jaguar 233, Jeep 95, Toyota 84, Volkswagen 48, Ford 10, Lexus 62 ve Alfa Romeo da 19 araç satışı gerçekleştirdi.

2019'da en çok satan lüks arabalar

BMW 5 Serisi (1930 adet) Mercedes-Benz E serisi (1840 adet) Audi A6 (1240 adet)

2019'da en çok satan ultra lüks arabalar

Land Rover Range Rover Sport (328 adet) BMW X5 (255 adet) Land Rover Range Rover (175 adet)

Bentley'in Flying Spur, BMW'nin M ve X7, Ferrari'nin GTC4 Lusso, Lamborghini'nin Aventador ve Huracan, Lexuas'un LC, Mercedes-Benz'in Mercedes-AMG GT ve Porsche'nin 911 modelinden sadece birer tane alıcı buldu.