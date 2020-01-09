Türkiye'de 2019 Yılında En Çok Satılan Arabalar

Otomotiv Distribütörleri Derneği, yaptığı açıklama ile 2019 yılında Türkiye'de en çok satan araba modelleri listesini yayınladı. Listede hangi markanın daha çok satıldığı ve en çok tercih edilen ürünlerin satış rakamlarına yer verildi.

Paylaşılan verilerde Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 22,85 azaldığı görülürken, geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 479.060 adet satış gerçekleşti. Türkiye otomobil pazarının en çok satan markası Fiat olurken, Fiat bütün modelleri ile 2019'da Türkiye'de en çok satan arabaların yüzde 16'sını ele geçirdi. 2018 yılında Türkiye'de toplamda 630 bin araba satılmıştı.

2019 yılında Türkiye otomotiv sektöründe ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesi, hurda indiriminin matrahlarının artırılması, devlet bankalarının kredi faizlerini düşürmesi, AB emisyonuna uygun olan motorlara geçiş gibi olaylar yaşandı.

Türkiye'de en çok satan araba listesinde, son dört yılda olduğu gibi liste başını yine Fiat EGEA aldı. Fiat, 2019 yılında Türkiye’de HTA da dahil olarak 76251 adet araç satışı gerçekleştirdi. Fiat’ın hemen arkasından markalar sıralamasında Renault geliyor. Fransız otomotiv devi binek araç üretiminde iki önemli modelini Bursa’da üretiyor ve bu sayede toplam olarak 64977 adet araç satışı gerçekleştirdi.

2019 yılında Türkiye'de en çok satan arabalar