Türkiye'de 51 Milyon Kişi Sosyal Medya Kullanıyor

Ülkemizde İlk olarak 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) kullanılmaya başlanan internet, aradan geçen 25 senelik süre zarfında hayatımızın merkezine yerleşti.

Medya takip merkezi Interpress, We Are Social ve Hootsuite ile ortaklaşa hazırladığı raporda, Türkiye'deki internet kullanıcılarının sayısının, geçtiğimiz senelere kıyasla yüzde 13 artış göstererek 54.3 milyona yükseldiğini belirledi.

Türkiye'de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67'sinin internet kullanıcısı olduğu ifade edilen raporda, sosyal medya kullanıcı sayısının ise yüzde 6’lık bir artış göstererek 51 milyona ulaştığı ortaya konuldu.

Sosyal Medya Kullanımında Kaçıncı Sıradayız?

Raporda, Türk kullanıcısının sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullandığına dikkat çekildi. Günde ortalama 3 saat 57 dakika ile Filipinler bu alanda birinci olurken, ikinci sırada Brezilya, üçüncü sırada ise Endonezya yer alıyor. Türkiye ise 2 saat 48 dakika ile 13'üncü sırada yer aldı.

En Çok Facebook Kullanılıyor

Raporda, dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformları hakkında da bilgi verildi. Aylık aktif 2.17 milyar kullanıcısı bulunan Facebook, bu alanda tartışmasız liderliğine devam ederken, onu 1.5 milyar kullanıcısı ile YouTube ve 1.3 milyar kişi tarafından kullanılan mesajllaşma uygulaması WhatsApp izliyor.

Facebook'un çatısı altına girdikten sonra büyük bir gelişme kaydeden ve her geçen gün daha da büyüyen Instagram ise 800 milyon takipiyle dördüncü sırada yer aldı.

Siz en çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.