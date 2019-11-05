Türkiye'de Beş Yıl İçerisinde Domuzdan İnsana Karaciğer Nakli Yapılabilir

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, beş yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakli yapmayı hedeflediklerini belirtti.

'Avrupa'nın En İyilerinden'

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Merkezi'nin son on yıldır Türkiye'de ve Avrupa'da en çok karaciğer nakli yapılan yer olduğunu belirten Yılmaz, bu noktada başarmak istedikleri ilkleri aktardı.

"İnönü Üniversitesi, son on yıldır Türkiye’nin ve Avrupa’nın en fazla karaciğer nakli yapan yeri. Muhtemelen dünyadaki birkaç merkezden birisiyiz. Burada farklı bir yapı var. Bir enstitüleşme gerçekleşti. Olay, bir hastanenin üstüne bilimsel bir ayağı da oldu. Yani burada karaciğer nakli ile alakalı doktora ve yüksek lisans programları açıldı." diyen Yılmaz, Türkiye'de organ bağışının oldukça yetersiz olduğunu belirtti.

Bu durumda alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini söyleyen Yılmaz "Hayvandan transplantasyon henüz başlamadı. Bizim merkezimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi de farklı türler arası nakil (xenotransplantasyon) başlatabilmek. Bunu dünyada sayılı merkez yapıyor. Bizim de bununla ilgili hazırlıklarımız var. ‘Genetic editing’ yaparak domuzun karaciğerini insan karaciğerine dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

'Anatomisi Birebir Aynı'

"Özellikle domuz diyorum, çünkü maymunu yakalamak, manipüle edip ameliyathaneye götürmek zor. Ayrıca çıkan organ da insana göre küçük kalıyor. Ama domuz öyle değil. Bir seferde 8-10 tane üreyebiliyor. Yeni doğanlar 6 ay sonra meme çağına geliyor ve çok uysal hayvanlar. Üstelik karaciğerinin anatomisi insan karaciğeriyle birebir aynı" diyen Yılmaz, bu durumun nedenine de açıklık getirmiş oldu.