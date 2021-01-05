Türkiye’de Bilgisayar Satışları Salgın Döneminde Ne Kadar Arttı?

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs, dünyanın hemen hemen her noktasında etkisini hissettirirken Türkiye’de bilgisayar satışları ile ilgili oldukça önemli bilgiler geldi. COVID-19 salgınından ötürü birçok insanın çalışma sisteminde değişiklik yaşaması, bilgisayarlara olan talebi de arttırdı. Peki, geçtiğimiz yılın bilgisayar satışlarında 2019 yılına göre ne kadar bir artış meydana geldi?

Türkiye’de Bilgisayar Satışları Oranı (2020)

AA muhabirinin GfK araştırma şirketinin verilerinden derlediği istatistiksel bilgilere göre 2020 yılında alınan yeni tip koronavirüs tedbirleri insanların daha çok teknoloji ürünlerine yatırım yapmasına neden oldu. Türkiye’de gerçekleştirilen bilgisayar teknolojilerinin satış oranının yeni tip koronavirüs tedbirleri ile yüzde 107,2 arttığı gözlemlendi.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin aldığı birtakım COVID-19 tedbirleri ile teknoloji ürünlerine olan talebin büyük ölçüde arttığı görüldü. Ocak-Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen bilgisayar teknolojileri satışı ve ofis malzemeleri satışı 2019 yılına kıyasla sırasıyla %107,2 ve %36,7 arttı. Aktarılan bilgilere göre Ocak-Eylül 2020 aralığında Türkiye’de 1 milyon tablet bilgisayar satıldı. Türkiye’de Ocak-Eylül 2019 tarihleri arasında 524 bin dizüstü ve masaüstü bilgisayar satılırken Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında 952 bin dizüstü ve masaüstü bilgisayar satıldı.

Dizüstü bilgisayar pazarı Ocak-Eylül 2019 tarihlerinde 305 milyon dolar değere sahipken bu değer Ocak-Eylül 2020 tarihlerinde 586 milyon dolara ulaştı. Dünya genelinde dizüstü ve masaüstü bilgisayar cirosu Ocak-Eylül 2019 tarihlerinde 45 milyar dolarken Ocak-Eylül 2020'de 51 milyar dolara ulaştı. Bilgi teknolojileri pazarı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2019’un üçüncü çeyreğine nispeten %19,4’lük bir büyüme gördü.

Türkiye’de COVID-19 önlemlerinin alınması ile başlatılan uzaktan çalışma sisteminin kesintisiz bir biçimde sürdürülmesi için ülke genelinde çok sayıda bilgisayar alındığı gözlemlendi. Bilgisayara olan yoğun talebin sonucunda teknoloji şirketleri bu yıl önceki yıla göre çok daha büyük bir değer kazandı. Bilgisayarların yanında ofis malzemeleri önceki yıla kıyasla %36,7’lik bir büyüme gördü.

Siz 2020 yılında gerçekleştirilen bilgisayar satışları hakkında neler düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz yıl satılan bilgisayarlar ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.