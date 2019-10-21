Türkiye'de Black Friday Nasıl Geçiyor? (İstatistikler)

Farklı ürün kategorilerinde büyük indirimlerin düzenlendiği ve hem satıcıların hem de müşterilerin işine yarayan Black Friday, bu sene de düzenlenecek. Peki Black Friday'de Türkiye ve Türk müşteriler ne durumda?

Black Friday Türkiye İstatistikleri

Picodi tarafından yapılan araştırmalar, ülkemizde Black Friday etkinliğinin nasıl geçtiğine dair verileri ortaya çıkardı.

Türkiye'de Black Friday sırasında satışlarda yüzde 615 artış yaşanıyor.

artış yaşanıyor. Türk kullanıcılar alışverişlerini daha çok cuma gününün ilk saatleri ile son saatleri arasında gerçekleştiriyor.

ile arasında gerçekleştiriyor. Türk kullanıcıların indirim beklentisi ortalama yüzde 41 seviyesinde iken, ülkemizde gerçekleşen ortamala indirim oranı yüzde 57 oranlarınde seyrediyor.

seviyesinde iken, ülkemizde gerçekleşen ortamala indirim oranı oranlarınde seyrediyor. Ankete katılan kişiler bu sene kişi başı ortalama 4,4 adet ürün almayı planlıyor.

ürün almayı planlıyor. En popüler ürün kategorileri ise giyim , elektronik , ayakkabı , kozmetik ve beyaz eşya olarak öne çıkıyor.

, , , ve olarak öne çıkıyor. Türk kullanıcılar Black Friday için ortalama 461 TL ayırmayı planlıyor. Bu da yaklaşık 71 euro değerinde bir harcama ediyor.

ayırmayı planlıyor. Bu da yaklaşık değerinde bir harcama ediyor. Ankete katılan Türklerin yüzde 89 oranındaki kısmı, Black Friday etkinliğinden haberi olduğunu belirtti.

oranındaki kısmı, Black Friday etkinliğinden haberi olduğunu belirtti. Türkiye'de Black Friday için yapılan aramaların büyük kısmını etkinlik günü ve etkinlik gününün bir gün öncesi oluştuyor.

ve etkinlik gününün oluştuyor. Alışverişlerin yüzde 57,3 oranındaki kısmı akıllı telefondan, yüzde 40,4 oranındaki kısmı bilgisayardan ve kalan yüzde 2,3 oranındaki kısmı ise tabletten yapılıyor.

oranındaki kısmı akıllı telefondan, oranındaki kısmı bilgisayardan ve kalan oranındaki kısmı ise tabletten yapılıyor. Son beş yılda ülkemizde Black Friday'e olan ilgi yüzde 4900 oranında yükseldi.

Black Friday 2019 Ne Zaman Gerçekleşecek?

Geçtiğimiz sene 23 Kasım tarihinde gerçekleşen Black Friday, bu sene 29 Kasım tarihinde gerçekleşecek. 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:00 itibarıyla, indirimlerin yavaş yavaş uygulanmaya başlayacağını görebilirsiniz.