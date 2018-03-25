Türkiye'de Çalışanlar Mobil Oyunları Sevdi

Nielsen & AdColony şirketlerinin birlikte yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de çalışan insanların %95’i akıllı telefonlarından aktif olarak oyun oynuyor. Mobil oyun oynayan %95’lik kesimin yarısı ise bu oyunları her gün oynuyor. Oyunların en sık oynandığı saat aralığı ise 20:00 - 23:00 olarak görünüyor.

Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular Araştırması daha önce çocuklar ve gençler üzerine yapılmıştı. Şimdi ise araştırmanın üçüncü safhasında, 25-44 yaş arası profesyonel olarak çalışma hayatının içerisinde olan insanların mobil oyunlarla ilişkisi araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, çalışan kesimin tercih ettiği elektronik cihazlara bakıldığında, akıllı telefonlar %98’lik oranıyla ilk sırada yer alıyor. Çalışanların %39'u masaüstü/dizüstü bilgisayarları tercih ederken, %30'u ise tablet cihazları tercih ediyor.

Çalışanlara mobil oyunları hangi cihazlardan oynadığı sorulduğunda ise, %95’i mobil oyunları akıllı telefonlarından oynadıklarını söylerken, %14’ü ise mobil oyunları tabletlerden oynadığını belirtti. Buna göre, çalışan kesim mobil oyunları en çok akıllı telefonlar üzerinden oynuyor. Çalışanların yarısına yakını mobil oyunları her gün oynadıklarını belirtirken, çalışanların %88’i ise mobil oyunları haftada en az iki kez oynadıklarını belirtti. Çalışanların gün içerisinde en sık oyun oynadıkları zaman aralığı ise 20:00 - 23:00 olarak tespit edildi.

Çalışan kitleye, oyun için reklamlar ve oyun içi para harcama konuları sorulduğunda ise çalışanların %13’ü oyun içinde para harcamayı tercih ediyor. Oyun içi can kazanma veya ek özellikler elde etme konusunda ise çalışanların %84’ü bunu, reklam içerikli videolar izleyerek yaptığını söyledi.

Türkiye’de reklam verenler, en çok da çalışan kitle hakkında bilgi sahibi olmayı istiyorlardı. Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular Araştırması'nın bu üçüncü safhasının sonuçları, çalışan kitlenin mobil oyunlarla yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğunu, dolayısıyla oyun içi reklamlarıyla da ilişkili olduklarını gösterdi.